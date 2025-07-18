Слава Украине! Усик мощно завершил последнюю дуэль взглядов с Дюбуа (видео)

Чемпионы провели традиционную дуэль взглядов

В пятницу, 18 июля, чемпион мира по боксу по версиям WBA, WBO, WBC и IBO в супертяжелом весе Александр Усик (23-0, 14 КО) и обладатель титула IBF Даниель Дюбуа (22-2, 21 KO) провели последнее медийное мероприятие перед боем — церемонию взвешивания. Реванш состоится на стадионе "Уэмбли" (Лондон, Великобритания) в субботу, 19 июля.

"Динамит" значительно перевесил украинца. Об этом сообщает "Телеграф".

Вес британского чемпиона составил 110,6 кг. Усик показал на весах 103,1 кг. Добавим, что перед первым поединком Александр весил 100,2 кг, а Даниель — 105,8 кг. Затем боксеры провели дуэль взглядов, после чего дали короткие комментарии. Перед уходом Усик прокричал "Слава Украине!".

Ранее "Телеграф" сообщал, будет ли шоу Усик — Дюбуа 2 транслироваться бесплатно в Украине. Добавим, что вечер бокса в Лондоне покажут в Украине на нескольких платформах. Вечер бокса начнется ориентировочно в 19:30 по киевскому времени.

К слову, букмекеры считают Александра безоговорочным фаворитом, однако шансы "Динамита" значительно выросли по сравнению с первым поединком.

Напомним, Усик и Дюбуа проведут бой за титул абсолютного чемпиона мира. В первом поединке, который прошел в августе 2023 года украинец нокаутировал британца в 9-м раунде. Правда, не обошлось без скандала. Даниель ударил чемпиона ниже пояса, после чего Александр упал и долго приходил в себя. Нокдаун не был засчитан, из-за чего споры идут до сих пор.