Усик - Дюбуа 2: онлайн-трансляция пресс-конференции перед боем (видео)

По итогам пресс-конференции боксеры устроят битву взглядов

В четверг, 17 июля, чемпион мира по боксу по версиям WBA, WBO, WBC и IBO в супертяжелом весе Александр Усик (23-0, 14 КО) и обладатель титула IBF Даниель Дюбуа (22-2, 21 KO) пообщаются с прессой. Реванш состоится в субботу, 19 июля.

Прямая видеотрансляция мероприятия будет доступна на YouTube-канале DAZN. Начало пресс-конференции в 15:00 по киевскому времени.

Видео онлайн-трансляция пресс-конференции участников шоу Усик — Дюбуа 2

Напомним, Усик и Дюбуа проведут бой за титул абсолютного чемпиона мира. В первом поединке, который прошел в августе 2023 года украинец нокаутировал британца в 9-м раунде. Правда, не обошлось без скандала. Даниель ударом ниже пояса уложил Александра, однако нокдаун не был засчитан, из-за чего споры идут до сих пор.

Отметим, оба боксера заработают космические деньги за объединительный бой. Добавим, что украинец прекратил сотрудничество с промоутером прямо перед реваншем. Накануне боксеры провели открытые тренировки, Усик появился на публике в футболке с важным посланием.

Ранее "Телеграф" сообщал, будет ли шоу Усик — Дюбуа 2 транслироваться бесплатно в Украине. Добавим, что вечер бокса в Лондоне покажут в Украине на нескольких платформах. Шоу бокса начнется ориентировочно в 19:30 по киевскому времени. К слову, букмекеры считают Александра безоговорочным фаворитом, однако шансы "Динамита" значительно выросли по сравнению с первым поединком.