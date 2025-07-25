Гимнаст оказался на гране жизни и смерти после падения на Универсиаде

Итальянский атлет упал на престижном турнире

Итальянский гимнаст Лоренцо Боничелли неудачно приземлился и повредил шею на 32-й летней Универсиаде в Эссене (Германия). Инцидент произошел, когда 23-летний спортсмен выступал на кольцах.

Об этом сообщает unionesarda. По информации источника, немецкие врачи ввели итальянца в состояние искусственной комы.

Боничелли во время приземления сильно повредил шею, после чего его отвезли в местную больницу, где тут же прооперировали. По словам бывшего директора международной федерации Стива Бутчера, поделившегося новостями в социальных сетях, Лоренцо сейчас находится в состоянии искусственной комы. Его состояние остается критическим, и ближайшие 10 дней будут решающими.

Из-за инцидента вся сборная Италии снялась с командных соревнований.

"В ожидании официального медицинского заключения Федерация гимнастики Италии выражает Лоренцо глубочайшие соболезнования и желает ему скорейшего выздоровления", — гласит сообщение от Федерации.

Ранее сообщалось, что российской гимнастке запретили выступать под песню "Младший лейтенант" на международных турнирах. К слову, не все россиянки получили "нейтральный" статус для выступлений на мировой арене.