Гімнаст опинився на межі життя та смерті після падіння на Універсіаді

Італійський атлет упав на престижному турнірі

Італійський гімнаст Лоренцо Бонічеллі невдало приземлився та пошкодив шию на 32-й літній Універсіаді в Ессені (Німеччина). Інцидент стався, коли 23-річний спортсмен виступав на кільцях.

Про це повідомляє unionesarda. За інформацією джерела, німецькі лікарі ввели італійця у стан штучної коми.

Бонічеллі під час приземлення сильно пошкодив шию, після чого його відвезли до місцевої лікарні, де одразу прооперували. За словами колишнього директора міжнародної федерації Стіва Бутчера, який поділився новинами в соціальних мережах, Лоренцо зараз перебуває у стані штучної коми. Його стан залишається критичним і найближчі 10 днів будуть вирішальними.

Через інцидент вся збірна Італії знялася з командних змагань.

"В очікуванні офіційного медичного висновку Федерація гімнастики Італії висловлює Лоренцо глибокі співчуття і бажає йому якнайшвидшого одужання", — йдеться у повідомленні Федерації.

Раніше повідомлялося, що російській гімнастці заборонили виступати під пісню Молодший лейтенант на міжнародних турнірах. До речі, не всі росіянки набули "нейтрального" статусу для виступів на світовій арені.