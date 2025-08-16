Парень теннисистки Ястремской за минуту нокаутировал соперника и завоевал чемпионский пояс (видео)

Избранник теннисистки занимается смешанными единоборствами

В субботу, 16 августа (время киевское), украинский боец смешанного стиля Давид Аллахвердиев (7–0) стал чемпионом LFA (Legacy Fighting Alliance). К слову, шоу боев посетила девушка Давида Даяна Ястремская, которой в 2025 году покорилось уникальное достижение в отечественном теннисе.

23-летний Аллахвердиев победил в поединке за вакантный пояс канадца Джона Мура (6–1). Об этом сообщает "Телеграф".

Поединок, который проходил в рамках шоу Legacy Fighting Alliance 214 в Южной Дакоте (США), продлился чуть больше минуты. Украинец серией ударов повалил соперника на канвас, после чего добил.

После боя украинец обратился к главе UFC Дане Уайту с просьбой организовать ему бой в элитной бойцовской лиге.

Ранее Ястремская рассказала, что с ней произошла неприятность в США. Странный инцидент произошел с украинкой в американском аэропорту.

Напомним, на первом мейджоре сезона, Australian Open-2025, Ястремская дошла до 1/16 финала, где проиграла Елене Рыбакиной из Казахстана (3:6, 4:6). На "Ролан Гаррос-2025" Даяна в 1/16 уступила "нейтральной" Людмиле Самсоновой (2:6, 3:6). На "Уимблдоне-2025" Ястремская пробилась в 1/16 финала, где уступила Джессике Боусас Манейро из Испании (1:6, 6:2, 3:6).