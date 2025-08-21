Неожиданный поступок Ракицкого восхитил украинцев

Футболист помог своей команде

Центральный защитник "Черноморца" Ярослав Ракицкий оплатил ремонт базы одесситов. К слову, Моряки сейчас выступают в Первой лиге Украины после сенсационного вылета из Украинской премьер-лиги (УПЛ).

О благородном поступке футболиста сообщает sportarena. По информации источника, футболист за свои средства провел текущие ремонтные работы на клубной базе.

Данный поступок восхитил сеть. Один из пользователей отметил благородство Ракицкого, однако при этом работа клубных функционеров вызывает вопросы.

В феврале 2025 года тренировочная база Моряков в Совиньоне пострадала в результате российских обстрелов.

База Черноморца пострада от удара РФ

В бассейне выбило окна, досталось также административному зданию, разбитое стекло заняло большое пространство на территории спортивно-восстановительного комплекса. Пострадали машины сотрудников и представителей клуба. ФК Черноморец

Напомним, 36-летний Ракицкий возобновил карьеру в марте 2025 года, присоединившись к команде после назначения Александра Кучера на пост главного тренера. Ярослав не покинул клуб, несмотря на понижение в классе. В новом сезоне центрбек забил один из лучших голов в своей карьере.

На данный момент "Черноморец" с 7 баллами идет на втором месте в Первой лиге. Кроме того, клуб 23 августа сыграет с "Зарей" в 1/32 финала Кубка Украины.

Ранее Ракицкий вел огонь по российским оккупантам на торецком направлении. Ярослав также посетил Покровск (Донецкая область), вызвав истерику у россиян. Добавим, что игрок мечтает вернуться в сборную Украины, откуда его выгнали из-за выступлений за российский "Зенит" во время войны на Донбассе.