Украина - Франция: прогноз на матч отбора ЧМ-2026

Сине-желтые в этом противостоянии выступают явным аутсайдером

В пятницу, 5 сентября, сборная Украины по футболу сыграет один из важнейших поединков в году. "Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча Украина — Франция.

По мнению букмекеров, у Сине-желтых практически нет шансов на победу в этой игре. Об этом сообщает Favbet. Добавим, что аналитики оценили вероятность победы Украины в 11%, а Франции — в 71%.

Прогноз букмекеров на матч отбора на ЧМ-2026 Украина — Франция

Favbet: (победа Украины 8,80 — ничья 4,75 — победа Франции 1,40)

William Hill: (8,00 — 4,40 — 1,36)

Bwin: (3,90 — 3,60 — 1,80)

Игра Украина — Франция состоится во Вроцлаве (Польша) на "Тарчиньски Арене". Отметим, матч покажут в Украине в прямом эфире.

Уже во вторник, 9 сентября, Сине-желтые сыграют с Азербайджаном. В отборе за место на следующем Мундиале наша команда будет также бороться с Исландией. Из квартета на ЧМ квалифицируется только победитель группы. Второе место даст возможность поучаствовать в плей-офф отбора.

Напомним, сборная Украины в 2024 году выступала в первой группе дивизиона B Лиги наций вместе с командами Грузии, Чехии и Албании. По итогам шести туров украинцы заняли второе место в квартете. Таким образом, Сине-желтые потеряли шансы на выход на ЧМ-2026 через Лигу наций. Затем наша команда проиграла Бельгии в 2-матчевом противостоянии за место в дивизионе А.