Україна – Франція: прогноз на матч відбору ЧС-2026

Синьо-жовті у цьому протистоянні виступають явним аутсайдером

У п’ятницю, 5 вересня, збірна України з футболу зіграє один із найважливіших поєдинків у році. "Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу Україна — Франція.

На думку букмекерів, у Синьо-жовтих практично немає шансів на перемогу у цій грі. Про це повідомляє Favbet. Додамо, що аналітики оцінили ймовірність перемоги України у 11%, а Франції – у 71%.

Прогноз букмекерів на матч відбору на ЧС-2026 Україна — Франція

Favbet: (перемога України 8,80 – нічия 4,75 – перемога Франції 1,40)

William Hill: (8,00 — 4,40 — 1,36)

Bwin: (3,90 — 3,60 — 1,80)

Гра Україна — Франція відбудеться у Вроцлаві (Польща) на "Тарчинськи Арені". Зазначимо, матч покажуть в Україні у прямому етері.

Вже у вівторок, 9 вересня, Синьо-жовті зіграють з Азербайджаном. У відборі за місце на наступному Мундіалі наша команда також боротиметься з Ісландією. З квартету на ЧС кваліфікується лише переможець групи. Друге місце дасть можливість взяти участь у плей-оф відбору.

Нагадаємо, збірна України у 2024 році виступала у першій групі дивізіону B Ліги націй разом із командами Грузії, Чехії та Албанії. За підсумками шести турів українці посіли друге місце у квартеті. Таким чином Синьо-жовті втратили шанси на вихід на ЧС-2026 через Лігу націй. Потім наша команда програла Бельгії у 2-матчевому протистоянні за місце у дивізіоні А.