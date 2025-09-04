Новачок "Динамо" виявився любителем пропагандиста Соловйова і не тільки: Суркіс цікаво відреагував
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Гравець потрапив у скандал, хоча навіть не встиг зіграти за команду
Президент "Динамо" Київ Ігор Суркіс висловився про скандал із румунським новачком Біло-синіх Владиславом Бленуце. Форвард у своїх соцмережах репостив відео з російським пропагандистом Володимиром Соловйовим.
Відповідний коментар Суркіса наводить champion. Функціонер хоче вислухати Владислава перед тим, як приймати рішення про його майбутнє в "Динамо".
Давайте ми поки що почекаємо і його послухаємо, він ще не приїхав до України. Вже потім робитимемо якісь висновки.
Потрібно почути його думку, що він скаже. Якщо реакція буде адекватною – він гратиме у Динамо Київ. Якщо ні – він не гратиме у цій команді. Це моє остаточне рішення.
На сторінці Бленуце в TikTok було знайдено матеріали, що прославляють російську культуру, а також відео з російським пропагандистом Соловйовим. А на сторінці його дружини — публікація, яка вихваляє президента РФ Володимира Путіна.
Нагадаємо, цього сезону "Динамо" стартувало в єврокубках з 2-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів іграми проти мальтійського "Хамрун Спартанс". Біло-сині двічі перемогли з рахунком 3:0, після чого двічі програли кіпрському "Пафосу" (0:1, 0:2) та вилетіли у відбір Ліги Європи. У фіналі кваліфікації ЛЄ кияни у 2-матчевому протистоянні програли "Маккабі" Тель-Авів (1:3, 1:0), після чого потрапили до Ліги конференцій. Напередодні чемпіони України дізналися імена суперників в основному етапі ЛК.
У чемпіонаті України кияни йдуть на першій позиції. До речі, "динамівці" не втрачали очки у поточному розіграші УПЛ.