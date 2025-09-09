"Тяжелое поле": Ребров объяснил провал с Азербайджаном

Сине-желтые допустили потерю очков в Баку

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров назвал причины ничьей (1:1) в игре квалификации на чемпионат мира-2026 против Азербайджана. По словам специалиста, украинцы создавали слишком мало моментов, однако свою роль также сыграло и поле в Баку.

Соответствующий комментарий Ребров дал Megogo во флеш-интервью после игры. Азербайджан удивил тренерский штаб Сине-желтых, сыграв на так, как с Исландией (0:5).

Не вышло выиграть, создавать достаточно моментов. К сожалению, мы начали нагружать штрафную только в последние 15 минут. Надо было раньше это делать. Понимаю, что было тяжело с 5 защитниками. Поле было очень тяжелым, чтобы создавать моменты. Соперник совсем иначе играл, не так, как против Исландии. Сыграли очень компактно, не давали никаких зон. Но это не оправдание. Мы должны были больше нагружать штрафную, больше создавать моментов. К сожалению, не получилось. Сергей Ребров

Отметим, поле в Баку действительно было очень плохого качества, однако для обеих команд условия были равные.

Поле в Баку перед матчем Азербайджан - Украина

Отметим, в первой игре отбора на ЧМ-2026 украинцы проиграли Франции (0:2). В квалификации за место на следующем Мундиале наша команда также встретится с Исландией, с которой игра запланирована на 10 октября. Из квартета на ЧМ квалифицируется только победитель группы. Второе место даст возможность поучаствовать в плей-офф отбора.

Напомним, сборная Украины в 2024 году выступала в первой группе дивизиона B Лиги наций вместе с командами Грузии, Чехии и Албании. По итогам шести туров украинцы заняли второе место в квартете. Таким образом, Сине-желтые потеряли шансы на выход на ЧМ-2026 через этот турнир. Затем наша команда проиграла Бельгии в 2-матчевом противостоянии и не смогла выйти в дивизион А Лиги наций.