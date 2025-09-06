Президент украинского клуба высмеял "Динамо" из-за провала в трансфере Блэнуцэ

Переход румынского футболиста в киевский клуб обернулся большим скандалом

Президент криворожского любительского ФК "Пенуэл" Юлий Морозов прокомментировал переход форвард Владислава Блэнуцэ в "Динамо". Накануне румынский футболист оскандалился из-за пророссийских публикаций в TikTok.

Соответствующий комментарий Морозов разместил в Facebook. Он не понимает, как огромная армия сотрудников "Динамо" не сумела просмотреть соцсети футболиста, которого вели 6 месяцев.

То есть представьте, огромная структура, где 15 человек имеют должности, которые включают в себя слова "президент", "директор", "руководитель", есть специальный отдел, который занимается скаутингом, и другой, который занимается коммуникациями, через 3,5 года после начала полномасштабной войны, после сотен скандалов с пророссийским контентом — вся эта куча людей не смогла увидеть, что их потенциальная звезда, которая обходится клубу в серьезные деньги, на самом деле — выращенная совками не очень умная молодая бестолочь. Юлий Морозов

Полный комментарий Юлия Морозова

Отметим, скандал с румынским футболистом быстро докатился до президента "Динамо" Игоря Суркиса. Он дал шанс игроку прояснить ситуацию. Затем Бело-синие выступили с официальным заявлением, после чего в соцсетях "Динамо" появилось видео с комментарием Блэнуцэ.

Позднее в сети появилось большое интервью новичка клубной пресс-службе.

К слову, ультрас киевлян выступили решительно против Владислава. Фанатская группировка Бело-синих выпустила видео, на котором расстреливают мишень с изображением игрока.

Напомним, в текущем сезоне "Динамо" стартовало в еврокубках со 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов играми против мальтийского "Хамрун Спартанс". Бело-синие дважды победили со счетом 3:0, после чего дважды проиграли кипрскому "Пафосу" (0:1, 0:2) и вылетели в отбор Лиги Европы. В финале квалификации ЛЕ киевляне в 2-матчевом противостоянии проиграли "Маккаби" Тель-Авив (1:3, 1:0), после чего попали в Лигу конференций. Накануне чемпионы Украины узнали имена соперников в основном этапе ЛК.

В чемпионате Украины киевляне идут на первой позиции. К слову, "динамовцы" не теряли очки в текущем розыгрыше УПЛ.