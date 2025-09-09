"Важке поле": Ребров пояснив провал з Азербайджаном

Синьо-жовті допустили втрату очок у Баку

Головний тренер збірної України Сергій Ребров назвав причини нічиєї (1:1) у грі кваліфікації на чемпіонат світу-2026 проти Азербайджану. За словами фахівця, українці створювали надто мало моментів, проте свою роль зіграло також і поле в Баку.

Відповідний коментар Ребров дав Megogo у флешінтерв’ю після гри. Азербайджан здивував тренерський штаб Синьо-жовтих, зігравши на так, як з Ісландією (0:5).

Не вийшло виграти, створювати достатньо моментів. На жаль, ми почали навантажувати штрафний майданчик лише в останні 15 хвилин. Потрібно було раніше це робити. Розумію, що було тяжко з 5 захисниками. Поле було дуже важке, щоб створювати моменти. Суперник зовсім інакше грав не так, як проти Ісландії. Зіграли дуже компактно, не давали жодних зон. Але це виправдання. Ми мали більше навантажувати штрафний, більше створювати моментів. На жаль, не вийшло. Сергій Ребров

Зазначимо, поле в Баку справді було дуже поганої якості, проте для обох команд умови були рівними.

Поле в Баку перед матчем Азербайджан – Україна

Зазначимо, у першій грі відбору на ЧС-2026 українці програли Франції (0:2). У кваліфікації за місце на наступному Мундіалі наша команда також зустрінеться з Ісландією, з якою гра запланована на 10 жовтня. З квартету на ЧС кваліфікується лише переможець групи. Друге місце дасть можливість взяти участь у плей-оф відбору.

Нагадаємо, збірна України у 2024 році виступала у першій групі дивізіону B Ліги націй разом із командами Грузії, Чехії та Албанії. За підсумками шести турів українці посіли друге місце у квартеті. Таким чином Синьо-жовті втратили шанси на вихід на ЧС-2026 через цей турнір. Потім наша команда програла Бельгії у 2-матчевому протистоянні та не змогла вийти у дивізіон А Ліги націй.