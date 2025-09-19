Колишній радник Суркіса назвав головну проблему "Динамо"

У цьому питанні хотів би розкрити корупційну складову. Якщо брати корупційну складову – це найголовніша проблема. За час, коли я працював в академії, я отримав 3-4 пропозиції за величезні гроші – припустимо, 10 тисяч доларів. Було озвучено конкретну суму, щоб влаштувати дитину до школи "Динамо".

Один із них був мій знайомий. Я йому відповів: "Ще раз мені таке напишеш — я тебе заблокую, і ми більше ніколи не спілкуватимемося". Це я за рік отримав стільки пропозицій, уявляю скільки таких пропозицій отримано людьми за десятки років.

Найголовніша проблема – такі діти, які займають місця справді талановитих дітей. У кожній віковій категорії по 2,3,4 такі дитини. Такі діти повністю знищують конкуренцію у своїй віковій категорії.