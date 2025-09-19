Колишній радник Суркіса назвав головну проблему "Динамо"
Ексфункціонер не став мовчати після виходу з клубу
Екснападник київського "Динамо" та збірної України, колишній радник президента "Динамо" Артем Кравець висловився про корупційні схеми в академії Біло-Синіх. Напередодні Кравець публічно звинуватив столичний клуб у корупції.
Відповідний коментар Кравця наводить YouTube-канал BurBuzz. За словами Артема, він особисто отримував пропозиції, щоби влаштувати дитину в академію киян.
У цьому питанні хотів би розкрити корупційну складову. Якщо брати корупційну складову – це найголовніша проблема. За час, коли я працював в академії, я отримав 3-4 пропозиції за величезні гроші – припустимо, 10 тисяч доларів. Було озвучено конкретну суму, щоб влаштувати дитину до школи "Динамо".
Один із них був мій знайомий. Я йому відповів: "Ще раз мені таке напишеш — я тебе заблокую, і ми більше ніколи не спілкуватимемося". Це я за рік отримав стільки пропозицій, уявляю скільки таких пропозицій отримано людьми за десятки років.
Найголовніша проблема – такі діти, які займають місця справді талановитих дітей. У кожній віковій категорії по 2,3,4 такі дитини. Такі діти повністю знищують конкуренцію у своїй віковій категорії.
Довідка: Артем Кравець майже всю кар’єру провів у "Динамо" Київ. Грав також за київський "Арсенал", німецький "Штутгарт", іспанську "Гранаду", турецькі "Кайсеріспор", "Коньяспор" та "Сакар’яспор". Прославився завдяки дублю у ворота "Валенсії" (2:2) на "Местальї" у 1/16 фіналу Кубка УЄФА 2008/09.
Нагадаємо, цього сезону "Динамо" стартувало в єврокубках з 2-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів іграми проти мальтійського "Хамрун Спартанс". Біло-сині двічі перемогли з рахунком 3:0, після чого двічі програли кіпрському "Пафосу" (0:1, 0:2) та вилетіли у відбір Ліги Європи. У фіналі кваліфікації ЛЄ кияни у 2-матчевому протистоянні програли "Маккабі" Тель-Авів (1:3, 1:0), після чого потрапили до Ліги конференцій. Напередодні чемпіони України дізналися імена суперників в основному етапі ЛК.
У чемпіонаті України кияни йдуть на першій позиції. До речі, "динамівці" лише раз втратили очки у поточному розіграші УПЛ. У Кубку України Біло-Сині вийшли до 1/8 фіналу, мінімально обігравши "Олександрію" (2:1).