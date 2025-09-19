Рус

"Золотий м’яч-2025": де і коли безкоштовно дивитися церемонію в Україні

Михайло Корнілов
Золотий м’яч-2025 Новина оновлена 19 вересня 2025, 15:12
Золотий м’яч-2025. Фото Getty Images

Скоро світ дізнається ім’я нового найкращого футболіста світу

У понеділок, 22 вересня, у паризькому театрі Шатле відбудеться церемонія вручення головної індивідуальної нагороди у футболі — "Золотий м’яч". Минулого року перемогу у голосуванні здобув іспанський футболіст "Манчестер Сіті" Родрі.

У прямому етері в Україні церемонію "Золотого м’яча-2025" покаже медіаплатформа Megogo. Про це повідомляє пресслужба офіційного транслятора в Instagram.

MEGOGO покаже в Україні церемонію вручення "Золотого м’яча-2025" на OTT-платформі за підписками "Спорт", "Максимальна" та "MEGOPACK N+S" та безкоштовно на телеканалі "MEGOGO СПОРТ" в етері Т2 та кабельних мережах. Крім того, безплатна пряма трансляція події також буде доступна на Youtube-каналі "MEGOGO СПОРТ". Початок етеру на Megogo о 21:00 за київським часом.

Додамо, що коментаторами церемонії стануть Вадим Шевякін та Віталій Кравченко. Ведучими шоу стануть нідерландська легенда футболу та володар "Золотого м’яча-1987" Руд Гулліт та британська спортивна журналістка Кейт Скотт.

Нагороди 2025 року включатимуть "Золотий м’яч" серед чоловіків і жінок, трофей Копа серед чоловіків і жінок (найкращий молодий гравець), трофей Яшина серед чоловіків і жінок (найкращий воротар), трофей Герда Мюллера серед чоловіків і жінок (найкращий бомбардир клубу/національної збірної), трофей Йогана Кройфа серед чоловіків і жінок (найкращий тренер клубу/національної збірної), "Клуб року" серед чоловіків і жінок і премію Сократеса, що вручається за нефутбольну діяльність, особливо в галузі благодійності та соціальної роботи.

Претенденти на "Золотий м’яч" серед чоловіків

  • Джуд Беллінгем (Англія, "Реал")
  • Усман Дембеле (Франція, "Парі Сен-Жермен")
  • Джанлуїджі Доннарумма (Італія, "Парі Сен-Жермен")
  • Дезіре Дуе (Франція, "Парі Сен-Жермен")
  • Дензел Думфріс (Нідерланди, "Інтер")
  • Серу Гірассі (Гвінея, "Боруссія" Дортмунд)
  • Віктор Дьокереш (Швеція, "Спортінг"/"Арсенал")
  • Ерлінг Голанн (Норвегія, "Манчестер Сіті")
  • Ашраф Хакімі (Марокко, "Парі Сен-Жермен")
  • Гаррі Кейн (Англія, "Баварія")
  • Хвіча Кварацхелія (Грузія, "Наполі"/"Парі Сен-Жермен")
  • Роберт Левандовський (Польща, "Барселона")
  • Алексіс Макаллістер (Аргентина, "Ліверпуль")
  • Лаутаро Мартінес (Аргентина, "Інтер")
  • Кіліан Мбаппе (Франція, "Реал")
  • Скотт Мактоміней (Шотландія, "Наполі")
  • Нуну Мендеш (Португалія, "Парі Сен-Жермен")
  • Жоау Невеш (Португалія, "Парі Сен-Жермен")
  • Майкл Олісе (Франція, "Баварія")
  • Коул Палмер (Англія, "Челсі")
  • Педрі (Іспанія, "Барселона")
  • Рафінья (Бразилія, "Барселона")
  • Деклан Райс (Англія, "Арсенал")
  • Фабіан Руїс (Іспанія, "Парі Сен-Жермен")
  • Мохамед Салах (Єгипет, "Ліверпуль")
  • Вірджіл ван Дейк (Нідерланди, "Ліверпуль")
  • Вінісіус Жуніор (Бразилія, "Реал")
  • Вітінья (Португалія, "Парі Сен-Жермен")
  • Флоріан Вірц (Німеччина, "Баєр"/"Ліверпуль")
  • Ламін Ямаль (Іспанія, "Барселона")

Раніше у кулуарах виконкому УЄФА представники делегації Англії запропонували перейменувати приз Льва Яшина. Ці чутки викликали справжню істерику в Росії.

