"Золотий м’яч-2025": де і коли безкоштовно дивитися церемонію в Україні

Скоро світ дізнається ім’я нового найкращого футболіста світу

У понеділок, 22 вересня, у паризькому театрі Шатле відбудеться церемонія вручення головної індивідуальної нагороди у футболі — "Золотий м’яч". Минулого року перемогу у голосуванні здобув іспанський футболіст "Манчестер Сіті" Родрі.

У прямому етері в Україні церемонію "Золотого м’яча-2025" покаже медіаплатформа Megogo. Про це повідомляє пресслужба офіційного транслятора в Instagram.

MEGOGO покаже в Україні церемонію вручення "Золотого м’яча-2025" на OTT-платформі за підписками "Спорт", "Максимальна" та "MEGOPACK N+S" та безкоштовно на телеканалі "MEGOGO СПОРТ" в етері Т2 та кабельних мережах. Крім того, безплатна пряма трансляція події також буде доступна на Youtube-каналі "MEGOGO СПОРТ". Початок етеру на Megogo о 21:00 за київським часом.

Додамо, що коментаторами церемонії стануть Вадим Шевякін та Віталій Кравченко. Ведучими шоу стануть нідерландська легенда футболу та володар "Золотого м’яча-1987" Руд Гулліт та британська спортивна журналістка Кейт Скотт.

Нагороди 2025 року включатимуть "Золотий м’яч" серед чоловіків і жінок, трофей Копа серед чоловіків і жінок (найкращий молодий гравець), трофей Яшина серед чоловіків і жінок (найкращий воротар), трофей Герда Мюллера серед чоловіків і жінок (найкращий бомбардир клубу/національної збірної), трофей Йогана Кройфа серед чоловіків і жінок (найкращий тренер клубу/національної збірної), "Клуб року" серед чоловіків і жінок і премію Сократеса, що вручається за нефутбольну діяльність, особливо в галузі благодійності та соціальної роботи.

Претенденти на "Золотий м’яч" серед чоловіків

Джуд Беллінгем (Англія, "Реал")

Усман Дембеле (Франція, "Парі Сен-Жермен")

Джанлуїджі Доннарумма (Італія, "Парі Сен-Жермен")

Дезіре Дуе (Франція, "Парі Сен-Жермен")

Дензел Думфріс (Нідерланди, "Інтер")

Серу Гірассі (Гвінея, "Боруссія" Дортмунд)

Віктор Дьокереш (Швеція, "Спортінг"/"Арсенал")

Ерлінг Голанн (Норвегія, "Манчестер Сіті")

Ашраф Хакімі (Марокко, "Парі Сен-Жермен")

Гаррі Кейн (Англія, "Баварія")

Хвіча Кварацхелія (Грузія, "Наполі"/"Парі Сен-Жермен")

Роберт Левандовський (Польща, "Барселона")

Алексіс Макаллістер (Аргентина, "Ліверпуль")

Лаутаро Мартінес (Аргентина, "Інтер")

Кіліан Мбаппе (Франція, "Реал")

Скотт Мактоміней (Шотландія, "Наполі")

Нуну Мендеш (Португалія, "Парі Сен-Жермен")

Жоау Невеш (Португалія, "Парі Сен-Жермен")

Майкл Олісе (Франція, "Баварія")

Коул Палмер (Англія, "Челсі")

Педрі (Іспанія, "Барселона")

Рафінья (Бразилія, "Барселона")

Деклан Райс (Англія, "Арсенал")

Фабіан Руїс (Іспанія, "Парі Сен-Жермен")

Мохамед Салах (Єгипет, "Ліверпуль")

Вірджіл ван Дейк (Нідерланди, "Ліверпуль")

Вінісіус Жуніор (Бразилія, "Реал")

Вітінья (Португалія, "Парі Сен-Жермен")

Флоріан Вірц (Німеччина, "Баєр"/"Ліверпуль")

Ламін Ямаль (Іспанія, "Барселона")

Раніше у кулуарах виконкому УЄФА представники делегації Англії запропонували перейменувати приз Льва Яшина. Ці чутки викликали справжню істерику в Росії.