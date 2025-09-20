Жена Лунина блеснула глубоким декольте на "Сантьяго Бернабеу" (фото)

Девушка пришла на стадион поддержать мужа

В субботу, 20 сентября, "Реал" сыграет с "Эспаньолом" в рамках матча 5-го тура Ла Лиги сезона 2025/26. Украинский вратарь Сливочных Андрей Лунин остался на скамейке запасных.

Тем не менее жена 25-летнего голкипера Анастасия Лунина пришла на стадион "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде, чтобы поддержать мужа. Соответствующее фото девушка опубликовала в Instagram.

На фото Анастасия позирует в белой блузке с глубоким декольте. Кроме того, Лунина показала кадры, как диктор стадиона "Реала" объявляет украинца.

Отметим, Андрей и Анастасия поженились в 2021 году. Пара воспитывает сына Андрея-младшего, который появился на свет в 2023 году.

Андрей Лунин с семьей

26-летний Лунин в текущем сезоне еще не играл за "Реал" в официальных матчах. Андрей вызывался в сборную Украины на сентябрьские матчи, однако из-за травмы он не смог остаться в расположении национальной команды. К слову, в первой игре отбора на ЧМ-2026 сборная Украины проиграла Франции (0:2), после чего сыграла вничью с Азербайджаном (1:1).

Напомним, в межсезонье Лунин угодил в языковой скандал. Вратарь сборной Украины не сумел правильно выговорить слово "полуфинал" на родном языке.