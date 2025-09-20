Дружина Луніна блиснула глибоким декольте на "Сантьяго Бернабеу" (фото)

Дівчина прийшла на стадіон підтримати чоловіка

У суботу, 20 вересня, "Реал" зіграє з "Еспаньйолом" у рамках матчу 5-го туру Ла Ліги сезону 2025/26. Український воротар Вершкових Андрій Лунін залишився на лаві запасних.

Проте дружина 25-річного голкіпера Анастасія Луніна прийшла на стадіон "Сантьяго Бернабеу" у Мадриді, щоби підтримати чоловіка. Відповідне фото дівчина опублікувала в Instagram.

На фото Анастасія позує у білій блузці з глибоким декольте. Крім того, Луніна показала кадри, як диктор стадіону "Реала" оголошує українця.

Зазначимо, Андрій та Анастасія одружилися у 2021 році. Пара виховує сина Андрія-молодшого, який народився 2023 року.

Андрій Лунін із сім’єю

26-річний Лунін цього сезону ще не грав за "Реал" в офіційних матчах. Андрій викликався до збірної України на вересневі матчі, проте через травму він не зміг залишитися в національній команді. До речі, у першій грі відбору на ЧС-2026 збірна України програла Франції (0:2), після чого зіграла внічию з Азербайджаном (1:1).

Нагадаємо, у міжсезоння Лунін потрапив у мовний скандал. Воротар збірної України не зумів правильно вимовити слово "півфінал" рідною мовою.