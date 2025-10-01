Забарный помог ПСЖ победить "Барселону" в Лиге чемпионов (видео)

В Испании прошла большая игра

В среду, 1 октября, "Барселона" в центральном поединке 2-го тура основного этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона 2025/26 принимала "Пари Сен-Жермен". Обе команды стартовали на турнире с побед.

Что нужно знать

"Барселона" и ПСЖ сыграли в центральном поединке тура ЛЧ

Сине-гранатовые принимали парижан на "Олимпик Льюис Компанис", ведь открытие обновленного "Камп Ноу" откладывается

За ПСЖ в стартовом составе вышел украинец Илья Забарный, который в первом тайме сделал невероятный сейв

Встреча, проходившая в Барселоне (Испания) на стадионе "Олимпик Льюис Компанис", завершилась со счетом 1:2 в пользу ПСЖ. Об этом сообщает "Телеграф".

Каталонцы владели ощутимым преимущество в первом тайме и закономерно забили. На 19-й минуте Ферран Торрес избежал офсайда и открыл счет, замкнув прострел Рэшфорда. Сине-гранатовые могли забить еще, но каким-то чудом Забарный в падении с линии ворот заблокировал выстрел все того же Феррана. Тем не менее французы отыгрались до перерыва. На 38-й минуте Сенни Маюлю после передачи Нуну Мендеша сравнял счет.

Во втором тайме ПСЖ выровнял игру, а под занавес встречи шокировал хозяев. На 90-й минуте Гонсалу Рамуш принес парижанам победу после идеальной передачи Хакими.

Полный видеообзор матча "Барселона" — ПСЖ:

Напомним, Забарный уже успел забить свой дебютный гол за "Пари Сен-Жермен". Украинец присоединился к парижанам в августе 2025 года, несмотря на наличие российского вратаря Матвея Сафонова. К слову, россиянин уже попадал в конфуз из-за фото с украинцем.