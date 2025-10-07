Исландия — Украина: букмекеры дали интересный прогноз на матч

Несмотря на провал в двух стартовых играх украинцы все равно фавориты в поединке против Исландии

В пятницу, 10 октября, национальная команда Украины сыграет свой третий поединок в отборе на чемпионат мира по футболу-2026. "Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча Исландия — Украина.

Что нужно знать

Сборная Украины проведет гостевой матч против Исландии

Сине-желтые и исландцы ведут борьбу за второе место в группе

Специалисты считают украинцев небольшими фаворитами встречи

По мнению букмекеров, у Сине-желтых есть неплохие шансы взять 3 очка в этом противостоянии. Об этом сообщает Favbet. Аналитики оценили вероятность успеха гостей в 40%, а триумф хозяев — в 31%. Самым вероятным исходом встречи называется результат 1:1 (коэффициент 5,40).

Прогноз букмекеров на матч отбора ЧМ-2026 Исландия — Украина

Favbet: (победа Исландии 3,15 — ничья 3,35 — победа Украины 2,36)

William Hill: (3,00 — 3,10 — 2,37)

Bwin: (2,90 — 3,30 — 2,40)

Отметим, матч Исландия — Украина состоится в Рейкьявике (Исландия) на стадионе "Лейгардальсведлюр". Накануне "Телеграф" сообщал, где и когда смотреть игру бесплатно в Украине.

Напомним, сборная Украины в 2025 году начала с неудачи в Лиге наций, где в 2-матчевом противостоянии уступила Бельгии за право выступать в Дивизионе А. Из-за провала в дивизионе B Лиги наций Сине-желтые потеряли возможность выхода на ЧМ-2026 через этот турнир.

В первой игре отбора на ЧМ-2026 футбольная Дружина проиграла Франции (0:2), после чего сыграла вничью с Азербайджаном (1:1). Из квартета напрямую на ЧМ квалифицируется только победитель группы. Второе место даст возможность поучаствовать в плей-офф отбора.