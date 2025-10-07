Ісландія - Україна: букмекери дали цікавий прогноз на матч

Попри провал у двох стартових іграх, українці все одно фаворити у поєдинку проти Ісландії

У п’ятницю, 10 жовтня, національна команда України зіграє свій третій поєдинок у відборі на чемпіонат світу з футболу-2026. "Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу Ісландія — Україна.

Що потрібно знати

Збірна України проведе гостьовий матч проти Ісландії

Синьо-жовті та ісландці ведуть боротьбу за друге місце у групі

Фахівці вважають українців невеликими фаворитами зустрічі

На думку букмекерів, у Синьо-жовтих є непогані шанси взяти 3 очки у цьому протистоянні. Про це повідомляє Favbet. Аналітики оцінили ймовірність успіху гостей у 40%, а тріумф господарів – у 31%. Найімовірнішим результатом зустрічі називається результат 1:1 (коефіцієнт 5,40).

Прогноз букмекерів на матч відбору ЧС-2026 Ісландія — Україна

Favbet: (перемога Ісландії 3,15 – нічия 3,35 – перемога України 2,36)

William Hill: (3,00 — 3,10 — 2,37)

Bwin: (2,90 — 3,30 — 2,40)

Зазначимо, матч Ісландія — Україна відбудеться у Рейк’явіку (Ісландія) на стадіоні "Лейгардальсведлюр". Напередодні "Телеграф" повідомляв, де і коли дивитись гру безкоштовно в Україні.

Нагадаємо, збірна України у 2025 році розпочала з невдачі у Лізі націй, де у 2-матчевому протистоянні поступилася Бельгії за право виступати у Дивізіоні А. Через провал у дивізіоні B Ліги націй Синьо-жовті втратили можливість виходу на ЧС-2026 через цей турнір.

У першій грі відбору на ЧС-2026 футбольна Дружина програла Франції (0:2), після чого зіграла внічию з Азербайджаном (1:1). З квартету безпосередньо на ЧС кваліфікується лише переможець групи. Друге місце дасть можливість взяти участь у плей-оф відбору.