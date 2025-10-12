В России цинично назвали самую большую ошибку украинцев
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Резонансное заявление сделал тренер фигуристов
Известный российский тренер по фигурному катанию Александр Жулин хочет вернуть дружеские отношения с украинцами. Специалист является фанатом СССР.
Что нужно знать
- Жулин назвал самую большую ошибку украинцев
- Александр поддерживает олимпийское перемирие с Украиной
- Игры в Италии пройдут с 6 по 22 февраля 2026 года
Соответствующий комментарий Жулина приводит sport24.ru. По его словам украинцы допустили большую ошибку, перестав дружить с россиянами. Специалист, видимо, цинично "забыл", что именно его страна развязала войну с Украиной.
Они всю жизнь с русскими дружили, а сейчас решили перестать. Это была их самая большая ошибка. Нужно соглашаться и мириться. Я уверен, что все вернется к тому, что было раньше, но нескоро. Обида все-таки серьезная. Я в этом вопросе фанат СССР и хочу, чтобы все было как в брежневские времена, если можно так сказать.
Накануне Жулин поддержал идею олимпийского перемирия между Украиной и Италией. Правда, российские власти не спешат делать заявления по этому поводу, ожидая отмашки из Кремля. К примеру, олимпийская чемпионка 2006 года по конькобежному спорту, депутат Светлана Журова сдержанно отреагировала на предложение из Украины.
Напомним, в Международном олимпийском комитете (МОК) решили допустить РФ к Играм в Италии по тем же правилам, которые действовали на Олимпиаде в Париже. Некоторые спортивные федерации выступили против участия россиян на Играх. К примеру, спортсмены из РФ точно не выступят на Олимпиаде-2026 в биатлоне, бобслее и скелетоне. А вот в фигурном катании Россия добилась частичного смягчения санкций.