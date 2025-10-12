У Росії цинічно назвали найбільшу помилку українців
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Резонансну заяву зробив тренер фігуристів
Відомий російський тренер із фігурного катання Олександр Жулін хоче повернути дружні стосунки з українцями. Спеціаліст є фанатом СРСР.
Що потрібно знати
- Жулін назвав найбільшу помилку українців
- Олександр підтримує олімпійське перемир’я з Україною
- Ігри в Італії відбудуться з 6 по 22 лютого 2026 року
Відповідний коментар Жуліна наводить sport24.ru. За його словами українці припустилися великої помилки, переставши дружити з росіянами. Фахівець, видно, цинічно забув, що саме його країна розв’язала війну з Україною.
Вони все життя з росіянами товаришували, а зараз вирішили перестати. Це була їхня найбільша помилка. Потрібно погоджуватися та миритися. Я впевнений, що все повернеться, як було раніше, але нескоро. Образа таки серйозна. Я в цьому питанні фанат СРСР і хочу, щоб все було як за брежнєвських часів, якщо можна так сказати.
Напередодні Жулін підтримав ідею олімпійського перемир’я між Україною та Італією. Щоправда, російська влада не поспішає робити заяви з цього приводу, очікуючи на відмашку з Кремля. Наприклад, олімпійська чемпіонка 2006 року з ковзанярського спорту, депутатка Світлана Журова стримано відреагувала на пропозицію з України.
Нагадаємо, у Міжнародному олімпійському комітеті (МОК) вирішили допустити РФ до Ігор в Італії за тими самими правилами, які діяли на Олімпіаді в Парижі. Деякі спортивні федерації виступили проти росіян на Іграх. Наприклад, спортсмени з РФ точно не виступлять на Олімпіаді-2026 у біатлоні, бобслеї та скелетоні. А ось у фігурному катанні Росія досягла часткового пом’якшення санкцій.