Резонансну заяву зробив тренер фігуристів

Відомий російський тренер із фігурного катання Олександр Жулін хоче повернути дружні стосунки з українцями. Спеціаліст є фанатом СРСР.

Що потрібно знати

Жулін назвав найбільшу помилку українців

Олександр підтримує олімпійське перемир’я з Україною

Ігри в Італії відбудуться з 6 по 22 лютого 2026 року

Відповідний коментар Жуліна наводить sport24.ru. За його словами українці припустилися великої помилки, переставши дружити з росіянами. Фахівець, видно, цинічно забув, що саме його країна розв’язала війну з Україною.

Вони все життя з росіянами товаришували, а зараз вирішили перестати. Це була їхня найбільша помилка. Потрібно погоджуватися та миритися. Я впевнений, що все повернеться, як було раніше, але нескоро. Образа таки серйозна. Я в цьому питанні фанат СРСР і хочу, щоб все було як за брежнєвських часів, якщо можна так сказати. Олександр Жулін

Олександр Жулін

Напередодні Жулін підтримав ідею олімпійського перемир’я між Україною та Італією. Щоправда, російська влада не поспішає робити заяви з цього приводу, очікуючи на відмашку з Кремля. Наприклад, олімпійська чемпіонка 2006 року з ковзанярського спорту, депутатка Світлана Журова стримано відреагувала на пропозицію з України.

Нагадаємо, у Міжнародному олімпійському комітеті (МОК) вирішили допустити РФ до Ігор в Італії за тими самими правилами, які діяли на Олімпіаді в Парижі. Деякі спортивні федерації виступили проти росіян на Іграх. Наприклад, спортсмени з РФ точно не виступлять на Олімпіаді-2026 у біатлоні, бобслеї та скелетоні. А ось у фігурному катанні Росія досягла часткового пом’якшення санкцій.