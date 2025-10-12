Трагедия в Польше: гонщик сгорел заживо во время ралли
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Организаторы остановили гонку после сообщения о гибели гонщика
В воскресенье, 12 октября, во время ралли Ныса на юге Польши в результате ДТП погиб гонщик Артур Сенковский. Его штурман серьезно пострадал и сейчас находится в больнице.
Что нужно знать
- Во время ралли в Польше погиб гонщик
- Водитель умер на месте, штурмана удалось спасти
- Ралли Ныса — один из этапов чемпионата Польши
Об этом сообщает tvpworld. По информации источника, автомобиль BMW Сенковского врезался в дерево, после чего загорелся. По данным полиции Нысинского района, инцидент произошел на шестом спецучастке ралли, недалеко от села Старый Лас. Польские правоохранители собирают доказательства и выясняют обстоятельства, приведшие к аварии. Добавим, что вскоре после ужасной ДТП организаторы решили остановить гонку.
Предварительные результаты показывают, что раллийный автомобиль BMW врезался в дерево, а затем загорелся.
Несмотря на оказанную очевидцами неотложную помощь, один из участников гонки (40-летний Артур Сенковский) скончался на месте. Его штурман был доставлен в больницу.
Справка: Ралли Ныса — асфальтовая гонка, недавно включенная в календарь чемпионата Польши по ралли. Включает в себя сложные спецучастки и привлекает лучших гонщиков со всей страны.
В сети публикуют кадры с ралли Ныса с авто Сенковского до аварии. Пользователи приносят свои соболезнования семье и близким гонщика.
Напомним, в сентябре 2025 года семикратный чемпион "Формулы‑1", гонщик "Феррари" Льюис Хэмилтон сообщил о потере своего верного друга пса Роско. 12-летнего бульдога, который сам зарабатывал миллионы, пришлось усыпить из-за болезни.