Трагедія у Польщі: гонщик згорів живцем під час ралі

Організатори зупинили гонку після повідомлення про загибель гонщика

У неділю, 12 жовтня, під час ралі Ниса на півдні Польщі внаслідок ДТП загинув гонщик Артур Сенковський. Його штурман серйозно постраждав і зараз перебуває у лікарні.

Про це повідомляє tvpworld. За інформацією джерела, автомобіль BMW Сенковського врізався в дерево, після чого спалахнув. За даними поліції Нисинського району, інцидент стався на шостій спецділянці ралі, неподалік села Старий Лас. Польські правоохоронці збирають докази та з’ясовують обставини, що призвели до аварії. Додамо, що невдовзі після жахливої ДТП організатори вирішили зупинити перегони.

Попередні результати показують, що ралійний автомобіль BMW врізався в дерево, а потім спалахнув. Попри надану очевидцями невідкладну допомогу, один з учасників перегонів (40-річний Артур Сенковський) помер на місці. Його штурмана було доставлено до лікарні. Польська поліція

Довідка: Ралі Ниса — асфальтова гонка, нещодавно включена до календаря чемпіонату Польщі з ралі. Включає складні спецділянки й приваблює кращих гонщиків з усієї країни.

У мережі публікують кадри з ралі Ниса з авто Сенковського до аварії. Користувачі приносять свої співчуття сім’ї та близьким гонщика.

