"Динамо" угодило в скандал: зять Суркиса начудил (видео)

Киевский клуб вляпался в неприятную историю

Центральный защитник "Динамо" Киев Кристиан Биловар объяснил пророссийские посты форварда Бело-синих Владислава Блэнуцэ тем, что румын с супругой выступают "против ЛГБТ-комьюнити". Биловар женат на Яне Суркис, дочери президента "Динамо" Игоря Суркиса.

Что нужно знать:

"Динамо" подписало Блэнуцэ в начале сентября 2025 года

Сразу после громкого трансфера в соцсетях игрока и его жены обнаружили пророссийские публикации

Фанаты "Динамо" встретили Владислава серией протестов

Биловар рассказал, что Блэнуцэ, публикуя российского пропагандиста Соловьева, выступил за "традиционные семейные ценности"

Журналист намекнул на гомофобию в "Динамо"

Соответствующее заявление Биловар сделал во время интервью Денису Бойко. Редактор Tribuna.com Константин Варварик отреагировал на слова центрбека. По словам журналиста, теперь "динамовцы" столкнуться с обвинениями в гомофобии.

Остается несколько вопросов – и к Блэнуцэ, и теперь еще и к Биловару. Я правильно понимаю, что если тейк гомофобный, то можно репостить российских пропагандистов, и в "Динамо" гомофобия считается нормальной? Константин Варварик

Отметим, Биловар женился на младшей дочери президента "Динамо" в 2023 году. Лишь спустя год это в Instagram подтвердила Яна, которая поздравила мужа с годовщиной свадьбы. Примечательно, что Яна родила ребенка в 2024 году в свой день рождения, первенца назвали Александром. Позднее в сети появился снимок, как Суркис нянчит внука.

Яна Суркис и Кристиан Биловар

Отметим, "Динамо" заплатило за Блэнуцэ 2,5 млн евро (120 млн грн). Владислав подписал с Бело-синими контракт, рассчитанный на 5 лет. Румынские СМИ сообщают, что в Киеве нападающий получает 30 тыс. евро (около, 1,5 млн грн) в месяц. Форвард провел за "Динамо" 6 матчей, голевыми действиями не отмечался.

Сразу после трансфера в соцсетях Блэнуцэ и его жены обнаружили пророссийские посты. Ультрас киевлян выступили решительно против Владислава. Фанатская группировка Бело-синих выпустила видео, на котором расстреливают мишень с изображением игрока. В матче 1/16 финала Кубка Украины "Александрия" — "Динамо" (1:2) болельщики забросали румына яйцами.