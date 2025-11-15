Украина - Исландия: прогноз на "матч жизни"

Главная команда страны находится в шаге от вылета из квалификационного турнира

В воскресенье, 16 ноября, Сине-желтые сыграют решающий поединок в квалификации на чемпионат мира-2026. "Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча Украина — Исландия.

Что нужно знать

Украина примет Исландию в Варшаве

Букмекеры и Искусственный интеллект (ИИ) на стороне Сине-желтых

Сборной Украины необходима только победа, исландцам достаточно не проиграть

По мнению букмекеров, наша команда является безоговорочным фаворитом встречи. Об этом сообщает Favbet. Специалисты оценили вероятность триумфа Сине-желтых в 56%, а успех исландцев — в 18%.

Прогноз букмекеров на матч отбора ЧМ-2026 Украина — Исландия

Favbet: (победа Украины 1,74 — ничья 3,64 — победа Исландии 5,30)

Прогноз ИИ на матч отбора ЧМ-2026 Украина — Исландия

Grok считает, что Украина победит Исландию со счетом 2:1. По мнению ИИ, украинцы возьмут верх за счет класса и мотивации. Стоит отметить, что турнирная сиутация обязывает украинцев побеждать. Любой другой результат оставит футбольную Дружину за бортом Мундиаля-2026.

Матч Украина — Исландия состоится в Варшаве на стадионе "Войска Польского". Накануне "Телеграф" сообщал, где и когда смотреть игру в прямом эфире в Украине.

Напомним, в первой игре отбора на ЧМ-2026 футбольная Дружина проиграла Франции (0:2), после чего сыграла вничью с Азербайджаном (1:1). В 3-м туре украинцы обыграли на выезде Исландию (3:5), а в четвертом — Азербайджан (2:1). В 5-м туре Сине-желтые без шансов уступили Франции (0:4). Из нашего квартета напрямую на ЧМ квалифицировалась команда Франции. Второе место даст возможность поучаствовать в плей-офф отбора.

Отметим, сборная Украины в 2025 году начала с неудачи в Лиге наций, где в 2-матчевом противостоянии уступила Бельгии за право выступать в Дивизионе А. Из-за провала в дивизионе B Лиги наций Сине-желтые потеряли возможность выхода на ЧМ-2026 через этот турнир.