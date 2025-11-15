Україна — Ісландія: прогноз на "матч життя"

Головна команда країни знаходиться за крок від вильоту з кваліфікаційного турніру

У неділю, 16 листопада, Синьо-жовті зіграють вирішальний поєдинок у кваліфікації на чемпіонат світу-2026. "Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу Україна — Ісландія.

Що потрібно знати

Україна прийме Ісландію у Варшаві

Букмекери та Штучний інтелект (ШІ) на стороні Синьо-жовтих

Збірній України потрібна лише перемога, ісландцям достатньо не програти

На думку букмекерів, наша команда є беззаперечним фаворитом зустрічі. Про це повідомляє Favbet. Фахівці оцінили ймовірність тріумфу Синьо-жовтих у 56%, а успіх ісландців – у 18%.

Прогноз букмекерів на матч відбору ЧС-2026 Україна — Ісландія

Favbet: (перемога України 1,74 – нічия 3,64 – перемога Ісландії 5,30)

Прогноз ШІ на матч відбору ЧС-2026 Україна — Ісландія

Grok вважає, що Україна переможе Ісландію з рахунком 2:1. На думку ШІ, українці візьмуть гору за рахунок класу та мотивації. Варто зазначити, що турнірна ситуація зобов’язує українців перемагати. Будь-який інший результат залишить футбольну Дружину за бортом Мундіалю-2026.

Матч Україна — Ісландія відбудеться у Варшаві на стадіоні "Війська Польського". Напередодні "Телеграф" повідомляв, де і коли дивитись гру у прямому етері в Україні.

Нагадаємо, у першій грі відбору на ЧС-2026 футбольна Дружина програла Франції (0:2), після чого зіграла внічию з Азербайджаном (1:1). У 3-му турі українці обіграли на виїзді Ісландії (3:5), а в четвертому — Азербайджан (2:1). У 5-му турі Синьо-жовті без шансів поступилися Франції (0:4). З нашого квартету напряму на ЧС кваліфікувалася команда Франції. Друге місце дасть можливість взяти участь у плей-оф відбору.

Зазначимо, збірна України у 2025 році розпочала з невдачі у Лізі націй, де у 2-матчевому протистоянні поступилася Бельгії за право виступати у Дивізіоні А. Через провал у дивізіоні B Ліги націй Синьо-жовті втратили можливість виходу на ЧС-2026 через цей турнір.