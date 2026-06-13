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Трюдо оскандалився, промінявши Канаду на Кеті Перрі (фото)

Автор
Михайло Корнілов
Дата публікації
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Автор
Джастін Трюдо та Кеті Перрі Новина оновлена 13 червня 2026, 11:43
Джастін Трюдо та Кеті Перрі. Фото Getty Images

У канадців є питання до колишнього керівника країни

Колишній прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо опинився в епіцентрі скандалу. Він не відвідав перший матч Канади на ЧС-2026, проте знайшов час, щоб прийти на гру США.

Що потрібно знати

  • США розгромили Парагвай (4:1)
  • Канада зіграла внічию з Боснією та Герцеговиною (1:1)
  • Трюдо був присутній на матчі США, а не Канади

Річ у тім, що Кеті Перрі, американська співачка та кохана Трюдо, виступала перед матчем США — Парагвай. Пізніше закоханих упіймала камера в офіційній трансляції гри.

Ігри США та Канади у першому турі ЧС-2026 проходили в один день, а вибір Трюдо прийти на поєдинок американців як мінімум викликав питання у його співвітчизників.

До речі, Кеті, навпаки, захопила канадців своїм вчинком. Співачка на ЧС-2026 виступила у сукні із прикріпленими на ньому прапорцями США та Канади.

Нагадаємо, ЧС-2026 відбувається з низкою важливих змін. Вперше на Мундіалі зіграють одразу 48 команд, через що кількість матчів значно зросла, додалася навіть нова стадія плей-оф. На сайті "Телеграф" доступний повний календар та розклад турніру. Додамо, що суперкомп’ютер назвав збірну, яка, ймовірно, виграє трофей.

Теги:
#Футбол #Збірна США #Збірна Парагваю #Кеті Перрі #Джастін Трюдо