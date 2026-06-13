Трюдо оскандалився, промінявши Канаду на Кеті Перрі (фото)

У канадців є питання до колишнього керівника країни

Колишній прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо опинився в епіцентрі скандалу. Він не відвідав перший матч Канади на ЧС-2026, проте знайшов час, щоб прийти на гру США.

Що потрібно знати

США розгромили Парагвай (4:1)

Канада зіграла внічию з Боснією та Герцеговиною (1:1)

Трюдо був присутній на матчі США, а не Канади

Річ у тім, що Кеті Перрі, американська співачка та кохана Трюдо, виступала перед матчем США — Парагвай. Пізніше закоханих упіймала камера в офіційній трансляції гри.

Damn, Katy Perry & Justin Trudeau looking FINE at the World Cup pic.twitter.com/ogigf0wqY8 — kanishk (@kaxishk) June 13, 2026

Ігри США та Канади у першому турі ЧС-2026 проходили в один день, а вибір Трюдо прийти на поєдинок американців як мінімум викликав питання у його співвітчизників.

🚨 Justin Trudeau and Katy Perry watching USA vs Paraguay!



But the former Canadian Prime Minister was no where to be seen in Canada's opening match vs Bosnia! 🇨🇦😠 pic.twitter.com/8baouuQySw — The Touchmine | 𝐓 (@TouchmineX) June 13, 2026

До речі, Кеті, навпаки, захопила канадців своїм вчинком. Співачка на ЧС-2026 виступила у сукні із прикріпленими на ньому прапорцями США та Канади.

VÍDEO: Katy Perry performando “Wonder” durante sua apresentação na Copa do Mundo 2026. pic.twitter.com/IW1VZGRF2G — Katy Perry Daily Brasil (@katydailybrasil) June 13, 2026

Нагадаємо, ЧС-2026 відбувається з низкою важливих змін. Вперше на Мундіалі зіграють одразу 48 команд, через що кількість матчів значно зросла, додалася навіть нова стадія плей-оф. На сайті "Телеграф" доступний повний календар та розклад турніру. Додамо, що суперкомп’ютер назвав збірну, яка, ймовірно, виграє трофей.