Трюдо оскандалився, промінявши Канаду на Кеті Перрі (фото)
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У канадців є питання до колишнього керівника країни
Колишній прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо опинився в епіцентрі скандалу. Він не відвідав перший матч Канади на ЧС-2026, проте знайшов час, щоб прийти на гру США.
Що потрібно знати
- США розгромили Парагвай (4:1)
- Канада зіграла внічию з Боснією та Герцеговиною (1:1)
- Трюдо був присутній на матчі США, а не Канади
Річ у тім, що Кеті Перрі, американська співачка та кохана Трюдо, виступала перед матчем США — Парагвай. Пізніше закоханих упіймала камера в офіційній трансляції гри.
Damn, Katy Perry & Justin Trudeau looking FINE at the World Cup pic.twitter.com/ogigf0wqY8— kanishk (@kaxishk) June 13, 2026
Ігри США та Канади у першому турі ЧС-2026 проходили в один день, а вибір Трюдо прийти на поєдинок американців як мінімум викликав питання у його співвітчизників.
🚨 Justin Trudeau and Katy Perry watching USA vs Paraguay!— The Touchmine | 𝐓 (@TouchmineX) June 13, 2026
But the former Canadian Prime Minister was no where to be seen in Canada's opening match vs Bosnia! 🇨🇦😠 pic.twitter.com/8baouuQySw
До речі, Кеті, навпаки, захопила канадців своїм вчинком. Співачка на ЧС-2026 виступила у сукні із прикріпленими на ньому прапорцями США та Канади.
VÍDEO: Katy Perry performando “Wonder” durante sua apresentação na Copa do Mundo 2026. pic.twitter.com/IW1VZGRF2G— Katy Perry Daily Brasil (@katydailybrasil) June 13, 2026
Нагадаємо, ЧС-2026 відбувається з низкою важливих змін. Вперше на Мундіалі зіграють одразу 48 команд, через що кількість матчів значно зросла, додалася навіть нова стадія плей-оф. На сайті "Телеграф" доступний повний календар та розклад турніру. Додамо, що суперкомп’ютер назвав збірну, яка, ймовірно, виграє трофей.