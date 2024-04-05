В Тернопольской области водитель может сесть на 3 года в тюрьму из-за популярного нарушения: что он натворил

К сожалению, это нарушение встречается очень часто

На Тернопольщине водитель может получить наказание в виде лишения свободы на 3 года из-за нарушения, которое довольно популярно в Украине. Он не выполнил решение суда о лишении водительского удостоверения.

Мало кто знает, но из-за такого нарушения наступает уголовная ответственность. Об этом сообщают в полиции Тернопольской области.

Как рассказывают в пресс-службе правоохранительного органа, к ответственности привлекли жителя Чертковщины, которого ранее суд лишил права управления на 5 лет (по ч.1 статьи 130 КУоАП — вождение в нетрезвом состоянии). Однако он снова сел за руль авто.

Когда мужчина нарушил правила дорожного движения, его остановили патрульные. 27-летний мужчина находился за рулем ВАЗ-2107. Согласно ч. 1 статьи 382 Уголовного кодекса Украины, за такое нарушение ему грозит наказание от штрафа и до трех лет лишения свободы. Также на жителя Тернопольщины оформить два протокола — за нарушение правил дорожного движения и вождение авто лицом, лишенным прав.

Ранее "Телеграф" писал, что подросток с Тернопольщины попал в "невероятные" происшествия. Он всего за 1 день успел изрядно накриминалить в Винницкой области. Он угнал авто, разбил его, затем украл рюкзак из другой машины с 45 тысячами гривен, часть которых потратил на покупку скутера.