На Тернопільщині водій може сісти на 3 роки у в’язницю через популярне порушення: що він накоїв

На жаль, це порушення зустрічається дуже часто

На Тернопільщині водій може отримати покарання у вигляді позбавлення волі на 3 роки через порушення, яке є доволі популярним в Україні. Він не виконав рішення суду щодо позбавлення водійського посвідчення.

Мало хто знає, але через таке порушення настає кримінальна відповідальність. Про це повідомляють у поліції Тернопільської області.

Як розповідають у пресслужбі правоохоронного органу, до відповідальності притягнули жителя Чортківщини, якого раніше суд позбавив права керування на 5 років (за ч.1 статті 130 КУпАП — водіння у нетверезому стані). Проте він знову сів за кермо авто.

Коли чоловік порушив правила дорожнього руху, його зупинили патрульні. 27-річний чоловік перебував за кермом ВАЗ-2107. Згідно з ч. 1 статті 382 Кримінального кодексу України, за таке порушення йому загрожує покарання від штрафу і до трьох років позбавлення волі. Також на мешканця Тернопільщини оформити два протоколи — за порушення правил дорожнього руху та керування авто особою, позбавленою прав.

Раніше "Телеграф" писав, що підліток з Тернопільщини втрапив у "неймовірні" пригоди. Він всього за 1 день встиг добряче накриміналити у Вінницькій області. Він вкрав авто, розбив його, потім вкрав рюкзак з іншої машини з 45 тисячами гривень, частину яких витратив на купівлю скутера.