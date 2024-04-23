Мост Метро стоит: дорожники частично перекрыли дорогу, образовалась огромная пробка (фото)

Движение транспорта затруднено

В Киеве частично перекрыли мост Метро. Дорожники производят ремонтные работы.

В результате образовалась огромная пробка. Об этом сообщают читатели местного телеграм-канала "Реальный Киев".

От Черниговской до конца моста на правый берег автомобили двигаются со скоростью 7-9 км/ч.

Мост стоит

Дорожное покрытие "латают" на съезде с моста.

Движение затруднено

Водителям рекомендуется учесть эту информацию при планировании маршрута и времени.

Дорожная техника перекрыла проезд автомобилей

Напомним, в Киеве с 30 марта частично ограничили движение транспорта на Северном мосту. Причиной этого является проведение ремонтных работ.

Это продлится до 15 июня. Ограничение движения будет происходить в направлении с левого на правый берег в правой части проезда по сооружению с перекрытием полосы движения общественного транспорта.

В КГГА отметили, что изменения связаны с ремонтом плиты мостового полотна, которое проводит коммунальное предприятие по ремонту и содержанию мостов и дорог г. Киева "Киевавтодормост".

Ранее "Телеграф" писал, что в Киеве ограничили движение транспорта на Кольцевой дороге. Транспорт двигается по две полосы движения с противоположной стороны. Дорожники планируют завершить ремонт до конца октября.