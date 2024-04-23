Міст Метро стоїть: дорожники частково перекрили дорогу, утворився величезний затор (фото)

Рух транспорту ускладнено

У Києві частково перекрили міст Метро. Дорожники проводять ремонтні роботи.

Внаслідок цього утворився величезний затор. Про це повідомляють читачі місцевого телеграм-каналу "Реальний Київ".

Від Чернігівської до кінця мосту на правий берег автівки рухаються зі швидкістю 7-9 км/год.

Міст стоїть

Дорожне покриття "латають" на з'їзді з мосту.

Рух ускладнено

Водіям рекомендується врахувати цю інформацію при плануванні маршруту та часу.

Дорожна техніка перекрила проїзд автівок

Нагадуємо, у Києві з 30 березня частково обмежили рух транспорту на Північному мосту. Причиною цього є проведення ремонтних робіт.

Це триватиме до 15 червня. Обмеження руху відбуватиметься в напрямку з лівого на правий берег у правій частині проїзду спорудою з перекриттям смуги руху громадського транспорту.

У КМДА зазначили, що зміни пов’язані з ремонтом плити мостового полотна, що проводить комунальне підприємство по ремонту й утриманню мостів і шляхів м. Києва "Київавтошляхміст".

Раніше "Телеграф" писав, що у Києві обмежили рух транспорту на Кільцевій дорозі. Транспорт рухається по дві смуги руху з протилежної сторони. Дорожники планують завершити ремонт до кінця жовтня.