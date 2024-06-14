Как правильно и какими подручными средствами лучше разбить стекло тонущего авто: эти знания могут спасти

В таких ситуациях нужно действовать решительно

Попавший в воду автомобиль — кошмарный сценарий для любого водителя. Паника, дезориентация и ужас могут парализовать, когда салон начинает заполняться влагой. Однако знание и подготовка способны спасти жизнь в подобной ситуации.

Ведь главная задача — как можно быстрее выбраться из тонущего автомобиля. И ключевым моментом здесь становится умение правильно разбить стекло. Рассмотрим, как действовать и какие подручные средства пригодятся.

Какое стекло нужно разбивать и как правильно это делать

Прежде всего, важно осознать: лобовое стекло — не вариант для экстренного выхода. Это триплекс, то есть многослойная конструкция, где слои стекла склеены прочной пленкой. Даже если вам удастся расколоть его, оно не рассыплется. Поэтому не теряйте драгоценные секунды на бесполезные попытки. Сосредоточьтесь на боковых и задних окнах — они поддадутся легче.

Самый эффективный способ – бить в центр стекла тяжелым острым предметом. Это может быть каблук ботинка, металлический наконечник зонта или массивный ключ. Подходит любой тяжелый инструмент, который попадется под руку. Главное – сосредоточить удар в одной точке. Можно попробовать металлическую часть от ремня безопасности.

Неожиданным спасителем может стать… подголовник сиденья! Извлеките его и используйте металлические штыри как импровизированный молоток. Бейте ими в то же место посреди стекла, пока оно не треснет и не осыплется. Настойчивость здесь – залог успеха.

Если поблизости не нашлось ничего тяжелого, попытайтесь выбить окно ногой. Цельтесь в верхнюю часть или край – эти участки часто оказываются самыми слабыми в конструкции. В критической ситуации такой "порок" может сыграть вам на руку.

Впрочем, лучшая стратегия — позаботиться о безопасности заранее. Стоит приобрести специальный инструмент – кернер. Это маленький острый молоток, предназначенный именно для разбивания оконных стекол. Положите его в дверной карман или другое место, откуда легко достать. Ведь в панике искать нужную вещь в бардачке — излишняя мрака. Кто знает, возможно, такая предусмотрительность когда-нибудь спасет вашу жизнь.

И напоследок, важна оговорка: будьте готовы к стремительному потоку воды, как только стекло подвергнется. Когда вы разобьете окно, давление извне повлечет за собой мгновенное затопление салона. Это может оказаться шоковым моментом, но не паникуйте. Именно для этого мы и пробивали выход, чтобы выровнять давление и иметь возможность открыть дверь.

Так что глубокий вдох, и как только уровень воды в салоне сравнится с внешним – немедленно выбирайтесь через образовавшееся отверстие. Помните: ваша решительность и подготовленность – это ключ к спасению в критической ситуации.

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