Як правильно і якиими підручними засобами краще розбити скло авто, яке тоне: ці знання можуть врятувати

У таких ситуаціях треба діяти рішуче

Автомобіль, що потрапив у воду — кошмарний сценарій для будь-якого водія. Паніка, дезорієнтація та страх можуть паралізувати, коли салон починає заповнюватися вологою. Однак знання та підготовка здатні врятувати життя у подібній ситуації.

Адже головне завдання — якнайшвидше вибратися з автівки, що тоне. І ключовим моментом тут стає вміння правильно розбити скло. Розглянемо, як діяти та які підручні засоби стануть у пригоді.

Яке скло потрібно розбивати і як правильно це робити

Насамперед важливо усвідомити: лобове скло — не варіант для екстреного виходу. Це триплекс, тобто багатошарова конструкція, де прошарки скла склеєні міцною плівкою. Навіть якщо вам вдасться розколоти його, воно не розсиплеться. Тож не гайте дорогоцінні секунди на марні спроби. Натомість зосередьтеся на бічних та задніх вікнах — вони піддадуться легше.

Найефективніший спосіб — бити у центр скла важким гострим предметом. Це може бути каблук черевика, металевий наконечник парасольки чи масивний ключ. Годиться будь-який важкий інструмент, який трапиться під руку. Головне — зосередити удар в одній точці. Можна також спробувати металеву частину від ременя безпеки.

Несподіваним рятівником може стати… підголівник сидіння! Витягніть його та використайте металеві штирі як імпровізований молоток. Бийте ними в те саме місце посередині скла, допоки воно не трісне й не обсиплеться. Наполегливість тут — запорука успіху.

Якщо поблизу не знайшлося нічого важкого, спробуйте вибити вікно ногою. Цільтеся у верхню частину чи край — ці ділянки часто виявляються найслабшими в конструкції. У критичній ситуації така "вада" може зіграти вам на руку.

Втім, найкраща стратегія — подбати про безпеку заздалегідь. Варто придбати спеціальний інструмент — кернер. Це маленький гострий молоток, призначений саме для розбивання шибок. Покладіть його у дверну кишеню чи інше місце, звідки легко дістати. Адже в паніці шукати потрібну річ у бардачку — зайва морока. Хтозна, можливо, така завбачливість колись врятує ваше життя.

І наостанок, важливе застереження: будьте готові до стрімкого потоку води, щойно скло піддасться. Коли ви розіб'єте вікно, тиск ззовні спричинить миттєве затоплення салону. Це може виявитися шоковим моментом, але не панікуйте. Саме задля цього ми й пробивали вихід — аби вирівняти тиск і мати змогу відчинити двері.

Тож глибокий вдих, і щойно рівень води в салоні зрівняється із зовнішнім — негайно вибирайтеся через утворений отвір. Пам'ятайте: ваша рішучість та підготовленість — це ключ до порятунку в критичній ситуації.

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