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Свисающие к асфальту ленты: почему у современных авто нет антистатиков

Автор
Ирина Мазуренко Ирина Мазуренко
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Антистатики
Антистатики. Фото autostrike

Сейчас их функции выполняет несколько иное

Еще совсем недавно трудно было представить автомобиль без характерной свисавшей из-под бампера металлической ленты. Эти неловкие с виду "хвостики" — антистатики — были неотделимой деталью почти каждой машины.

Их предназначение было простым, но крайне важным – рассеивать статический заряд, который накапливался во время движения. Одним концом прикрепленные к кузову, другим касаясь дороги, они предотвращали накопление электричества и неприятные искровые разряды при выходе из авто. Однако сегодня картина поразительно изменилась. Антистатики почти исчезли из современных автомобилей. Почему так происходит, узнал "Телеграф".

Почему сейчас нет антистатиков в авто

Оказывается, их место заняли более технологичные и эстетические решения. Чем же была вызвана эта замена и навсегда ли мы попрощались с затертыми металлическими лентами?

Антистатик – это гибкая металлическая лента, одним концом прикрепленная к кузову авто. При движении она рассеивает накопленный статический заряд, касаясь дороги. Простое и практичное изобретение быстро стало популярным аксессуаром на подержанных автомобилях. Однако впоследствии от него пришлось отказаться по двум основным причинам.

Во-первых, появились эффективные антистатические покрытия, наносимые на обивку салона. Обработав сиденья соответствующим составом, можно забыть о проблемах со статикой. Во-вторых, бамперы начали изготавливать из пластика, а к ним антистатик не прицепишь. Итак, от архаических металлических лент автопроизводители отказались в пользу современных технологических решений.

Сейчас антистатики можно встретить разве что на подержанных автомобилях. Однако не стоит умалять их когда-то важное значение для обеспечения комфорта водителей. Владельцы ретро-каров до сих пор гордятся этими "хвостиками", напоминающими об инженерной вычурности прошлого.

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