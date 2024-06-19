Украинцев за невыполнение требований военной полиции ожидает штраф: о какой сумме идет речь

Целью создания военной полиции названо обеспечение правопорядка и военной дисциплины в Минобороны, ВСУ и Государственной спецслужбе транспорта

В среду, 19 июня, Верховная Рада приняла законопроект о штрафах до 17 тысяч грн за невыполнение требований Военной полиции. Данный проект идет вместе с основным законопроектом 6569-д о Военной полиции, который тоже одобрен за основу в этот день.

Об этом сообщает Судебно-юридическая газета. В частности, проектом 6570-д в КУоАП вводится новая статья 188-58 "Невыполнение законных требований должностных лиц Военной полиции".

В соответствии с ней непредоставление информации Военной полиции по запросу их должностных лиц, предоставление заведомо недостоверной информации едва ли не в полном объеме, нарушение установленных законом сроков ее предоставления, уведомление третьих лиц о том, что о них собирается такая информация – влекут наложение штрафа от 4 250 грн. до 6 800 грн.

Невыполнение представления или других законных требований должностных лиц Военной полиции относительно устранения нарушения требований законодательных актов влекут наложение штрафа от 10 200 грн до 17 000 грн.

Целью создания военной полиции названо обеспечение правопорядка и военной дисциплины в Минобороны, ВСУ и Государственной спецслужбе транспорта. Деятельность будет координироваться правительством через министра обороны, а координацию будет проводить главнокомандующий ВСУ. Военная полиция будет насчитывать до 1,5% от численности Вооруженных сил.

Задачами представителей новой структуры станут:

производство по делам, отнесенным к компетенции военной полиции;

предупреждение, выявление и пресечение административных и уголовных правонарушений;

оперативно-розыскная деятельность;

обеспечение военной дисциплины и правопорядка среди военнообязанных, резервистов и военнослужащих во время прохождения собрания;

защита жизни, здоровья, прав интересов военнообязанных, резервистов и военнослужащих во время прохождения ими собрания;

защита государственного имущества;

обеспечение наказаний за административные и уголовные правонарушения в отношении военнослужащих;

контроль за исполнением законодательства по безопасности дорожного движения водителями при использовании транспортных средств военных формирований.

Военная полиция будет иметь право временно ограничивать или запрещать движение пешеходов и транспорта на отдельных участках автомобильных дорог и улиц, останавливать и проводить проверку транспортных средств, а также водительских документов. Также сотрудники смогут проникать в жилье или другой объект собственности лиц, подозреваемых в совершении преступления – с немедленным уведомлением органа досудебного расследования и прокуратуры.

Ранее "Телеграф" писал, что на днях Кабмин цифровизировал уплату административных штрафов в "Действии" новым постановлением № 693. В свою очередь породило разговоры о возможности уплаты штрафов за нарушение военного учета и других правил мобилизации в приложении.