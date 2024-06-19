Квадроциклы и багги Медведчука уходят с молотка: АРМА продолжает распродавать активы кума Путина

Агентство по розыску и менеджменту активов объявило о предстоящих торгах

Украина продолжает распродажу имущества одиозного политика Виктора Медведчука. В этот раз под молоток пойдут квадроциклы и багги. Похоже, кум Путина любил экстремальные развлечения на природе.

Такие лоты легче подготовить к продаже, в отличие от недвижимости или больших активов. Поэтому агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) объявило, что в ближайшее время состоится аукцион, на котором будут проданы:

два квадроцикла Bombardier;

багги Traxter.

Квадроциклы Bombardier и багги Traxter принадлежат к премиум-сегменту и являются дорогими моделями для активного отдыха и развлечений. Такие транспортные средства пользуются популярностью среди состоятельных людей, которые любят экстремальные виды спорта и приключения на природе.

Торги организует победитель конкурсного отбора – компания "Тендер Онлайн". Продажа пройдет на площадке Прозорро.

Имущество Медведчука, также ушедшее с молотка

Квадроциклы и багги – далеко не первые активы Медведчука, подпадающие под государственный молоток. Ранее Украина уже продала роскошную яхту Royal Romance, элитный Maybach и коллекцию часов.

Параллельно АРМА реализует и другое арестованное имущество коллаборантов — компьютерную технику, лесоматериалы, сельхозпродукцию и минеральные ресурсы. Только за первые 5 месяцев 2024 г. от продажи активов Медведчука и других фигурантов госбюджет пополнился на 103,6 млн грн. Похоже, бывший соратник Путина еще долго будет кормить украинский бюджет своим состоянием, нажитым неизвестно каким образом.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что ЕС ввел санкции против Медведчука. под раздачу попал и один из его топ-пропагандистов.