Сын Анджелины Джоли попал в серьезную аварию на электровелосипеде: что известно о его состоянии

Сын голливудских звезд Анджелины Джоли и Брэда Питта, Пакс Джоли-Питт, попал в серьезную аварию

Пакс Джоли-Питт, названный сыном известных актеров Анджелины Джоли и Брэда Питта, попал в серьезную аварию на своем электровелосипеде в Лос-Анджелесе. Инцидент произошел на одной из улиц города, недалеко от места жительства его матери, в понедельник вечером

Как сообщили местные СМИ, очевидцы, первыми прибежавшие на помощь, сначала думали, что Пакс не выжил, поскольку он лежал неподвижно на земле после столкновения с автомобилем.

Что произошло

По словам свидетелей, Пакс ехал на своем BMX без шлема, когда произошел инцидент. Он врезался в заднюю часть автомобиля во время езды, пытаясь проскочить перекресток на красный свет. Его байк не получил значительных повреждений, но сам Пакс был без сознания до приезда парамедиков. Прибывшие на место происшествия спасатели немедленно оказали ему первую помощь и доставили в больницу.

Состояние здоровья и лечение

После аварии Пакс оставался в больнице для наблюдения. Врачи были озабочены возможностью кровоизлияния в мозг, а также он жаловался на боли в бедре. Ко вторнику, по сообщениям источников, Пакс находится в стабильном состоянии, а его мать, Анджелина Джоли, постоянно находится рядом. Кстати, отсутствие защиты и экстравагантная манера езды Пакса уже не раз привлекали внимание папарацци.

Ранее "Телеграф" писал, что Анджелину Джоли с детьми поймали на улицах Нью-Йорка. Она появилась вместе со своими детьми – сыном Паксом и дочерью Вивьен.