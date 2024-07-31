Син Анджеліни Джолі потрапив у серйозну аварію на електровелосипеді: що відомо про його стан

Син голлівудських зірок Анджеліни Джолі та Бреда Пітта, Пакс Джолі-Пітт, потрапив у серйозну аварію

Пакс Джолі-Пітт, названий син відомих акторів Анджеліни Джолі та Бреда Пітта, потрапив у серйозну аварію на своєму електровелосипеді в Лос-Анджелесі. Інцидент стався на одній з вулиць міста, недалеко від місця проживання його матері, в понеділок ввечері

Як повідомили місцеві ЗМІ, очевидці, які першими прибігли на допомогу, спочатку думали, що Пакс не вижив, оскільки він лежав нерухомо на землі після зіткнення з автомобілем.

Що сталося

За словами свідків, Пакс їхав на своєму BMX без шолома, коли стався інцидент. Він врізався в задню частину автомобіля під час їзди, намагаючись проскочити перехрестя на червоне світло. Його байк не зазнав значних ушкоджень, але сам Пакс був без свідомості до прибуття парамедиків. Рятувальники, які прибули на місце події, негайно надали йому першу допомогу і доставили до лікарні.

Стан здоров'я та лікування

Після аварії Пакс залишався в лікарні на ніч для спостереження. Лікарі були стурбовані можливістю крововиливу в мозок, а також він скаржився на біль у стегні. Станом на вівторок, за повідомленнями джерел, Пакс знаходиться у стабільному стані, а його мати, Анджеліна Джолі, постійно знаходиться поруч. До речі, відсутність захисту і екстравагантна манера їзди Пакса вже не раз привертали увагу папараці.

Раніше "Телеграф" писав, що Анджеліну Джолі з дітьми упіймали на вулицях Нью-Йорка. Вона з'явилася разом зі своїми дітьми – сином Паксом та донькою Вів’єн.