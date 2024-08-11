Охотиться приходится с ночи: украинцы жалуются на то, что невозможно получить талон в центрах МВД (видео)

Люди приходят в 17:00 чтобы занять очередь

Украинцы массово жалуются на то, что не могут получить в МВД талоны на сдачу практического экзамена на водительское удостоверение. Учащиеся автошкол жалуются, что нужно обновлять сайт Главного сервисного центра, или занимать очередь под территориальным СЦ с 5 часов утра, а то и с ночи.

Видео об этом сняла пользовательница Тик-Тока. Она пришла под один центр МВД в 5 утра, думая, что сможет взять талон. Однако в очереди была уже якобы 53-я.

"Это я иду в МРЭО за талончином в 5:00 с уверенностью, что возьму его. Но оказываюсь в очереди 53-я, потому что другие заняли очередь в 23:00", — говорится в сообщении.

Кто-то в комментариях пишет, что можно в чат-боте получить талон, однако автор видео утверждает, что два месяца пытается "уловить". А другие советуют заходить на сайт МВД с 7:00 до 12:00 или с 14:00 до 17:00.

Также были комментаторы из других городов. Они пишут, чтобы получить талончик в МВД в Стрые очередь занимают с 17:00 предыдущего дня.

Есть и другое видео, где люди на карте пытаются выбрать талончик в МВД. Ближайшие дни, где есть талоны на сдачу экзамена с 20 по 27 августа.

"Телеграф" решил проверить, действительно ли талоны в других областях Украины. Для проверки мы взяли Киев, Харьков, Днепр, Одессу, Львов.

Больше о проблеме получения талончиков на сдачу практического экзамена по вождению читайте на сайте "Телеграф" в статье "Филиал ада на земле. Почему в больших городах нет талонов на экзамен по вождению, а очереди занимают с 5 утра".