Когда Honda и Nissan станут одной компанией. Названы сроки слияния

Honda назначит руководителя нового холдинга

Две японские компании Honda и Nissan в ближайшее время обнародуют соглашение о путях их предстоящего слияния в общий холдинг.

Об этом пишет Reuters, ссылаясь на знакомого с этим вопросом человека. Уже к июню 2025 года соглашение о слиянии должно быть подписано.

Эта консолидация позволит обеим компаниям стать на уровне с Toyota или Volkswagen, ведь эти авто самые популярные. В то же время, конкуренцию с Tesla тоже будет легче преодолеваться после слияния Honda и Nissan.

"Honda, второй по величине автопроизводитель Японии после Toyota, имеет рыночную капитализацию более 40 миллиардов долларов, а третий Nissan оценивается примерно в 10 миллиардов долларов. Автопроизводители сообщили, что проведут совместную пресс-конференцию в понедельник в 08:00 по Гринвичу, где к их руководителям присоединится глава партнера Nissan Mitsubishi Motors", — пишет издание.

Именно поэтому предполагается, что на конференции будет объявлено о новом решении. Источники говорят, что Honda и Nissan хотят подписать соглашение до июня 2025 и создать холдинговую компанию в августе 2026 года. Тогда ее акции и будут размещены на бирже, а Honda и Nissan будут исключены из листинга.

В то же время, Honda назначит большинство правления холдинга, включая его руководителя, добавил собеседник.

"Интеграция двух известных японских брендов станет самым большим изменением в мировой автомобильной промышленности после слияния Fiat Chrysler Automobiles и PSA в 2021 году для создания Stellantis (STLAM.MI) в сделке на 52 миллиарда долларов", — говорится в материале.

Сейчас известно, что уже несколько месяцев Honda и Nissan исследовали пути укрепления своего партнерства, включая слияние.

Добавим, что основная причина слияния – это кризис в обеих компаниях. Так недавно Nissan объявил сокращение 9000 рабочих мест и 20% глобальных производственных мощностей после падения продаж на ключевых рынках Китая и США. Honda также сообщила о худших, чем ожидалось, доходах из-за снижения продаж в Китае.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Украине будут производить японские автомобили. Уже известно о каких моделях может идти речь.