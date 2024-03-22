Добавят 600 гривен, но не всем: кого касается прибавка к пенсии и как получить

Чтобы получить надбавку, не нужно обращаться в ПФУ

В Украине некоторые пенсионеры смогут получить ежемесячную прибавку к пенсии в размере около 600 гривен. Ее назначат автоматически с наступлением определенного возраста.

Об этом сообщает Пенсионный фонд Украины. Там назвали возраст, при котором доступна прибавка.

Почти все пенсионеры по достижении определенного возраста могут рассчитывать на ежемесячную прибавку к пенсии. Ее размер составляет:

в 70 лет – 300 гривен;

от 75 до 80 лет – 456 гривен;

от 80 лет – 579 гривен.

Чтобы получить такую надбавку, не нужно обращаться в ПФУ, ее назначат автоматически. Но если выплаты человека превышают 10340,35 гривны, то надбавки им начислять не будут. Кроме того, если человеку от 70 до 75 лет начислено 300 гривен, то после достижения 75 лет он получит дополнительно разницу между 300 и 456 гривнами.

Ранее "Телеграф" писал, что с марта большинство украинцев получили первые проиндексированные пенсии. Увеличенные выплаты также предусмотрены для пожилых с инвалидностью. В частности, для ликвидаторов аварии на ЧАЭС минимальные пенсии увеличены. Новую сумму по инвалидности украинцам осуществят только в апреле.