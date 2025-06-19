В Днепре на краже в магазине поймали семью мажоров. В ДТП с сыном семейства недавно погибла девочка

18-летнему парню и отцу уже объявили подозрение

В Днепре полиция задержала и объявила подозрение двум мужчинам за кражу в супермаркете на кругленькую сумму. Следователи не называют имен подозреваемых, однако в сети пишут, что речь идет о сбившем насмерть ребенка в прошлом году 17-летнем Арсении Бессонове и его отце.

Как сообщает полиция Днепропетровщины, мужчины за два дня вынесли из местного супермаркета продуктов почти на 10 тысяч грн. Анализируя фото, можно сделать вывод, что речь идет о магазине АТБ, который, к слову, не имеет так называемых антикражных ворот.

"Отец с сыном в течение двух дней совершили кражи в торговом заведении, расположенном в Шевченковском районе города. Общая сумма нанесенного ущерба составляет почти 10 тысяч гривен", — говорится в сообщении.

Арсения Бессонова и отца задержали за кражу в Днепре

Арсений Бессонов задержан за кражу в Днепре

По данным следствия, кражи произошли в конце мая, тогда мужчины набрали в магазине продуктов и вышли с ними, не заплатив. Факт преступления зафиксирован камерами супермаркета и охраной.

"Ворами оказались 55-летний мужчина и его 18-летний сын, которые уже являются фигурантами других уголовных производств. Следователи сообщили обоим мужчинам о подозрении по ч.4 ст.185 УК Украины (кража, совершенная в условиях военного положения). Санкция статьи предусматривает наказание в виде восьми лет лишение свободы", — говорят в полиции.

Снимок с камер видеонаблюдения

Напомним, что в декабре 2024 года в Днепре водитель BMW налетел на Ford, в котором находились трое детей, погибла 10-летняя девочка. Тогда в сети писали, что за рулем BMW якобы находился 17-летний мажор, у отца которого очень неоднозначная репутация в городе. Однако полиция не разглашала имена подозреваемых по этому делу.

Во время заседания суда в декабре Арсению Бессонову избрали меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста сроком на 60 суток. Ему инкриминировали неоказание помощи пострадавшим, что чревато заключением на срок до 5 лет. На тот момент Арсений уже имел три протокола, которые рассматриваются в судах – о совершении ранее произошедшего ДТП, об оставлении места аварии и об управлении без прав.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что BMW с двумя пьяными женщинами чуть не сбила детей в Днепре.