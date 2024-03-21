Боснія та Герцеговина — Україна: Лунін пропустив у грі, де потрібна лише перемога (відео)

Збірна України пропустила гол у матчі плей-офф кваліфікації Євро-2024 проти команди Боснії та Герцеговини. На старті другого тайму гол у свої ворота відправив Микола Матвієнко.

Після прострілу з флангу наш захисник невдало підставив ногу і голкіпер Андрій Лунін нічого не зміг вдіяти, провівши сферу поглядом.

Перший тайм пройшов абсолютно без гольових моментів, хоча наші футболісти ні в чому не поступалися супернику. Попри це збірна України жодного разу не пробила по воротах боснійців. Друга половина зустрічі розпочалася з обопільних атак, проте господарям поля вдалося забити дуже курйозний гол і тепер нашим футболістам потрібно докласти максимум зусиль для того, щоб зрівняти рахунок.

Нагадаємо, що переможець цього протистояння зіграє у фіналі плей-офф відбору Євро-2024 проти переможця пари Ізраїль – Ісландія. Ця зустріч проходить паралельно з нашою і там поки що гості ведуть з рахунком 2:1.

Раніше "Телеграф" писав про те, що футболіст збірної України зіграв у підозрілому матчі.