Босния и Герцеговина - Украина: Лунин пропустил в игре, где нужна только победа (видео)

Сборная Украины пропустила гол в матче плей-офф квалификации Евро-2024 против команды Боснии и Герцеговины. На старте второго тайма гол в свои же ворота отправил Николай Матвиенко.

После прострела с фланга наш защитник неудачно подставил ногу и голкипер Андрей Лунин ничего не смог поделать, проводив сферу взглядом.

Первый тайм прошел абсолютно без голевых моментов, хотя наши футболисты ни в чем не уступали сопернику. Несмотря на это, сборная Украины ни разу не пробила по воротам боснийцев. Вторая половина встречи началась с обоюдных атак, однако хозяевам поля удалось забить весьма курьезный гол и теперь нашим футболистам нужно приложить максимум усилий для того, чтобы сравнять счет.

Напомним, что победитель этого противостояния сыграет в финале плей-офф отбора Евро-2024 против победителя пары Израиль — Исландия. Эта встреча проходит параллельно с нашей и там пока гости ведут со счетом 2:1.

Ранее "Телеграф" писал о том, что футболист сборной Украины сыграл в подозрительном матче.