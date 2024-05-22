Не будете боятися співробітників ТЦК на вулиці: омбудсмен розповів, чим корисний "Резерв+"

Захистить від примусового візиту до ТЦК і не лише

До 16 липня 2024 року українські військовозобов’язані мають оновити свої дані, це можна зробити особисто, з’явившись у ТЦК чи ЦНАП, чи онлайн. Після оновлення даних через додаток "Резерв+", у разі зупинки на вулиці, чоловік замість примусової поїздки до ТЦК проходитиме швидку перевірку даних.

Про це у своєму Telegram-каналі написав омбудсмен Дмитро Лубинець. Він назвав й інші переваги, які дає своєчасне оновлення даних, як того вимагає новий закон про мобілізацію.

Оновлюючи військово-облікові дані через додаток, військовозобов’язаний:

не буде ухилянтом;

буде позбавлений необхідності проходження ВЛК до окремого рішення ТЦК;

уникне штрафів до 51 000 грн;

зможе безперешкодно переміщатися через блокпости.

Нагадаємо, за порушення військового обліку встановлено штраф у розмірі від 17 000 грн до 25 500 грн. Тим, хто не сплатить його, може загрожувати кримінальна відповідальність від 3 до 5 років позбавлення волі.

Як повідомляв "Телеграф", виконавчий директор Української Гельсінкської спілки з прав людини Олександр Павличенко розповів, що поки не минуло 60 днів, відведених на оновлення даних, працівники ТЦК не мають підстав примусово доставляти людину до військкомату. Однак йому все ж таки можуть вручити повістку.

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