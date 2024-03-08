У Києві сталася масштабна пожежа: чорний дим огорнув усе навколо (відео)

На місці працювали пожежники, які оперативно прибули на виклик

У п’ятницю, 8 березня, у Дніпровському районі Києва спалахнула масштабна пожежа на території гаражного кооперативу. Чорні клуби диму піднялися в небо над районом та налякали місцевих жителів.

На місце події оперативно прибули рятувальники, яким вдалося ліквідувати потужну пожежу. Про подію повідомили очевидці у столичному Телеграм-каналі "Реальний Київ".

Так, зараз відомо про те, що на Лівому березі столиці спалахнула пожежа на території гаражного кооперативу. Інцидент стався на перетині проспекту Воскресенського та проспекту Алішера Навої.

Тут почало палати спалах сміття і вогонь стрімко поширювався територією. Варто зазначити, що густий чорний дим від пожежі було видно за кілометри та він не на жарт налякав місцевих.

За попередніми даними, ніхто з людей не постраждав.

За інформацією ДСНС, на території гаражного кооперативу насправді горіли купи сміття. Загальна площа займання становила понад 10 квадратних метрів.

Наголошується, що вогонь перекинувся на невеликий металевий контейнер, проте пожежу вдалося оперативно ліквідувати

Причини та обставини події належить встановити слідству. Інформація про загиблих чи постраждалих на даний момент не надходила.

За цим фактом буде проведено всебічне розслідування.

Пожежа на перетині проспектів Воскресенського та Алішера Навої

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у Києві на Борщагівці сталася масштабна пожежа на шпалерному ринку. Тут почали горіти торгові кіоски, а за кілька хвилин вогонь стрімко поширився на сусідні павільйони.