В Киеве произошел масштабный пожар: черный дым окутал все вокруг (видео)
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На месте работали пожарные, которые оперативно прибыли на вызов
В пятницу, 8 марта, в Днепровском районе Киева вспыхнул масштабный пожар на территории гаражного кооператива. Черные клубы дыма поднялись в небо над районом и напугали местных жителей.
На место происшествия оперативно прибыли спасатели, которым удалось ликвидировать возгорание. О пожаре сообщили очевидцы в столичном Телеграм-канале "Реальный Киев".
Так, на данный момент известно о том, что на Левом берегу столицы вспыхнул пожар на территории гаражного кооператива. Инцидент произошел на пересечении проспекта Воскресенского и проспекта Алишера Навои.
Здесь начал гореть мусор и огонь стремительно распространился по близлежащей территории. Стоит отметить, что густой черный дым от пожара был виден за километры и оєто зрелище не на шутку напугало местных.
К счатью, по предварительным данным, никто из людей не пострадал.
По информации ГСЧС, в гаражном кооперативе действительно горели кучи мусора. Общая площадь возгорания составила более 10 квадратных метров.
Отмечается, что огонь перебросился на небольшой металлический контейнер, однако пожар удалось оперативно ликвидировать
Причины и обстоятельства произошедшего предстоит установить следствию. Информация о погибших или пострадавших на данный момент не поступала.
По данному факту будет проведено расследование.
Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Киеве на Борщаговке произошел масштабный пожар на обойном рынке. Здесь начали гореть торговые киоски, а через несколько минут огонь стремительно распространился на соседние павильоны.