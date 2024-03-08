В Киеве произошел масштабный пожар: черный дым окутал все вокруг (видео)

На месте работали пожарные, которые оперативно прибыли на вызов

В пятницу, 8 марта, в Днепровском районе Киева вспыхнул масштабный пожар на территории гаражного кооператива. Черные клубы дыма поднялись в небо над районом и напугали местных жителей.

На место происшествия оперативно прибыли спасатели, которым удалось ликвидировать возгорание. О пожаре сообщили очевидцы в столичном Телеграм-канале "Реальный Киев".

Так, на данный момент известно о том, что на Левом берегу столицы вспыхнул пожар на территории гаражного кооператива. Инцидент произошел на пересечении проспекта Воскресенского и проспекта Алишера Навои.

Здесь начал гореть мусор и огонь стремительно распространился по близлежащей территории. Стоит отметить, что густой черный дым от пожара был виден за километры и оєто зрелище не на шутку напугало местных.

К счатью, по предварительным данным, никто из людей не пострадал.

По информации ГСЧС, в гаражном кооперативе действительно горели кучи мусора. Общая площадь возгорания составила более 10 квадратных метров.

Отмечается, что огонь перебросился на небольшой металлический контейнер, однако пожар удалось оперативно ликвидировать

Причины и обстоятельства произошедшего предстоит установить следствию. Информация о погибших или пострадавших на данный момент не поступала.

По данному факту будет проведено расследование.

Пожар на пересечении проспектов Воскресенского и Алишера Навои

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Киеве на Борщаговке произошел масштабный пожар на обойном рынке. Здесь начали гореть торговые киоски, а через несколько минут огонь стремительно распространился на соседние павильоны.