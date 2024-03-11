Під Києвом рятувальники винесли з задимленої квартири двох дітей та котика: деталі, фото

Діти надихалися чадним газом

Завдяки оперативним діям рятувальників та небайдужих людей, вдалося врятувати життя двох дітей та їх пухнастого улюбленця. 11 березня о 12:54 до рятувальників Бучанського району надійшло повідомлення про пожежу в селищі Макарів на вулиці Проєктній.

Про це пише Головне управління ДСНС України у Київській області. Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що задимлено 5-й поверх багатоповерхового житлового будинку.

За допомогою ланки рятувальники піднялися на 5-й поверх, де біля однієї з квартир знаходились місцеві жителі, які намагалися відчинити вхідні двері. Їх евакуювали, а двері деблокували.

"Обстеживши приміщення, знайшли на балконі двох неповнолітніх дітей 2012 і 2021 років народження, і одразу винесли їх і передали лікарям "швидкої". Діти були дуже налякані та надихались чадним газом", — йдеться в повідомленні ДСНС.

Врятована дитина

Окрім дітей, рятувальники також винесли з квартири непритомного кота, якого їм вдалося "відкачати".

Врятований кіт

Пожежу ліквідували о 13:37. Після цього з'явилась мати дітей, яка не стала коментувати те, що діти були без нагляду, а також свою відсутність.

Мати постраждалих дітей

Малечі пощастило. Їх крики на допомогу почули небайдужі сусіди, які й зателефонували на "101".

Раніше "Телеграф" писав, що у Києві в екопарку Осокорки спалахнула масштабна пожежа, внаслідок якої вогонь охопив близько 2 гектарів заповідної території.