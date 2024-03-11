Под Киевом спасатели вынесли из задымленной квартиры двоих детей и котика: детали, фото

Дети надышались угарным газом

Благодаря оперативным действиям спасателей и неравнодушных людей удалось спасти жизнь двоих детей и их пушистого любимца. 11 марта в 12:54 спасателям Бучанского района поступило сообщение о пожаре в поселке Макаров на улице Проектной.

Об этом пишет Главное управление ГСЧС Украины в Киевской области. Прибывшие на место происшествия спасатели установили, что задымлен 5-й этаж многоэтажного жилого дома.

С помощью лестницы спасатели поднялись на 5-й этаж, где возле одной из квартир находились местные жители, пытавшиеся открыть входную дверь. Их эвакуировали, а дверь деблокировали.

"Обследовав помещение, нашли на балконе двух несовершеннолетних детей 2012 и 2021 годов рождения, и сразу вынесли их и передали врачам "скорой". Дети были очень напуганы и вдохновлялись угарным газом", — говорится в сообщении ГСЧС.

Спасенный ребенок

Кроме детей, спасатели также вынесли из квартиры без сознания кота, которого им удалось "откачать".

Спасенный кот

Пожар был ликвидирован в 13:37. После этого появилась мать детей, которая не стала комментировать, что дети были без присмотра, а также свое отсутствие.

Мать пострадавших детей

Малышам повезло. Их крики в помощь услышали неравнодушные соседи, которые и позвонили по телефону на "101".

Ранее "Телеграф" писал, что в Киеве в экопарке Осокорки вспыхнул масштабный пожар, в результате которого огонь охватил около 2 гектаров заповедной территории.