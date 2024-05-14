Долар підскочив вище сорока в обмінниках Києва

Вартість євро підіймається

Українська гривня повільно знецінюється. За добу долар підріс ще на 10 копійок, таким чином перевалив за позначку 40 гривень.

Євро теж поступово дорожчає. "Телеграф" розглянув актуальний курс у Києві.

На 14 травня, Національний банк України встановив офіційний курс валют наступним чином:

Долар США (USD): 39,61 грн

Євро (EUR): 42,74 грн

Злотий (PLN): 9,97 грн

Канадський долар (CAD): 28,97 грн

Швейцарський франк (CHF): 43,72 грн

Ціна в обмінниках

Середній курс між середнім продажем та покупкою валют на готівковому ринку України становить:

Долар США (USD): 40,00 грн

Євро (EUR): 43,16 грн

Злотий (PLN): 9,94 грн

Канадський долар (CAD): 29,24 грн

Швейцарський франк (CHF): 44,02 грн

Оптимальний курс (всі пропозиції купівлі та продажу на чорному ринку) долара за добу піднявся на десяток копійок.

Купівля: 39,95 грн

Продаж: 40,05 грн

Раніше "Телеграф" писав, чи зросте курс долара через загострення на фронті. Активізація попиту на американську валюту може продовжуватись через тривожні настрої населення, які, своєю чергою, стали причиною наступом російської армії в Харківській області.